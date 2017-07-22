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BQ анонсировала смартфон BQ 2824 Tank T с термометром по цене месячного проездного

26 октября 2020, 19:28




Компания BQ представила на российском рынке новый телефон BQ 2824 Tank T. Это уникальная, единственная в своем роде модель, которая оснащена встроенным термометром. По мнению разработчика, это по-настоящему нужный и актуальный тренд в современных реалиях российского рынка. Принимая во внимание опасную эпидемиологическую ситуацию в стране и крайне доступную цену, новый смартфон способен найти путь к сердцу многих россиян.

Встроенный термометр BQ 2824 Tank T находится всегда под рукой. Он позволяет быстро и точно определить температуру человека, своевременно подсказать признаки возможного заражения коронавирусом.

Российская компания BQ анонсировала бюджетный смартфон BQ 2824 Tank T с термометром по цене месячного проездного на метро


Измерение проводится бесконтактным методом при помощи инфракрасного датчика, показания которого обрабатывается процессором термометра. Точность показаний обеспечивается считыванием температуры тела с нескольких точек. Помимо точности, обеспечена также и высокая скорость получения показаний - смартфон покажет значение температуры тела уже через две-три секунды.

Российская компания BQ анонсировала бюджетный смартфон BQ 2824 Tank T с термометром по цене месячного проездного на метро


Телефон BQ 2824 Tank T оснащен процессором MediaTek MT6261D, 32 Мбайт ОЗУ и 32 Мбайт встроенной памяти. Компактный и яркий 2,8" QVGA-дисплей с разрешением 240x320 точек позволяет пользоваться смартфоном комфортно и удобно даже в солнечный день. Доступна функция яркого фонарика, установленного в аппарате. Она поможет не потеряться и хорошо ориентироваться в темноте.



Как отмечает вендор, смартфон оснащен своим собственным характером, отвечающим требованиям по-настоящему мужского дизайна. Несколько камуфляжных расцветок и особые углубления по бокам обеспечивают ему удобный хват, брутальный образ и высокую надежность при любых падениях.

На выбор предлагается четыре цветовых варианта корпуса: чeрный, тeмно-зелeный, синий и серый камуфляж.

Для экономии на мобильной связи в телефоне установлены две SIM-карты, а сам аппарат поддерживает только стандарт связи GSM 850/900/1800/1900 МГц. Доступ в интернет не поддерживается. Зато цена нового смартфона более чем доступная - 2 790 рублей.

Из дополнительных характеристик нового телефона - расширяемая память до 32 Гбайт путем установки карты microSD и аккумулятор емкостью 1800 мАч, который при таких характеристиках способен обеспечить долгую работу смартфона без подзарядки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

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