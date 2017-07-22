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Смартфон Infinix Zero 8 с самой мощной в мире двойной селфи-камерой дебютирует в России

26 октября 2020, 21:59




Китайская компания Infinix, корни которой тянутся от французского производителя мобильных телефонов компании Sagem Wireless, объявила о выпуске флагманской модели 2020 года в России - смартфона Zero 8 с первой в мире двойной селфи-камерой. Аппарат был разработан одновременно для геймеров и любителей качественных фото- и видео- съемок с использованием объективов Sony.

Новинка оснащена 8-ядерным процессором MediaTek Helio G90T, работающим на тактовой частоте до 2,05 ГГц. Особого упоминания заслуживает поддержка игровой технологии MediaTek HyperEngine, выстроенная с использованием графической поддержки на базе GPU Mai-G76 MC4.

Флагманский смартфон Infinix Zero 8 первая двойной селфи-камера


В конфигурации высшего класса смартфон оснащен 8 Гбайтами ОЗУ и 128 Гбайтами основной памяти. Благодаря сертифицированной поддержке игрового механизма, он гарантирует стабильную производительность на протяжении всего дня и даже при напряженном игровом процессе владелец телефона может рассчитывать на длительную продолжительности работы смартфона даже при загрузке игровых программ.

Смартфон имеет 6,85-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ (2460х1080 пикселей). Ромбовидная четырехкамерная система на задней панели оснащена основным датчиком на 64 МП.

Самая примечательная особенность этой модели - первая в мире двойная камера для селфи, выстроенная на базе двух сенсоров - 48 МП + 8 МП. Эта система позволяет получать четкие, сверширокоугольные селфи, не имеющие потерь качества фотосъемки. Комбинация 48-мегапиксельной сверхширокоугольной полнокадровой фронтальной камеры Zero 8 с эффектом боке, 3D-улучшением, автофокусировкой глаз и обнаружением лица с помощью искусственного интеллекта обеспечивают селфи такого же качества, как при съемке на профессиональную технику.

Бренд Infinix отличается созданием качественных гаджетов, рассчитанных на преданных любителей фотографии. На этот раз разработчики решили создать камеры для этой модели в партнерстве с Sony. Благодаря партнерству, были улучшены линзы камер, что позволяет добиваться улучшенного качества изображений.

Интересна также функция Super Night Mode. Она обеспечивает сверхчёткую съемку в любое время суток, в самых сложных условиях и при любом освещении. Благодаря наличию формата сохранения RAW, характерного для использования в камерах профессионального уровня, смартфон Zero 8 способен улавливать каждую деталь и сохранять их в готовых снимках.



Большое внимание при разработке смартфона уделялось вопросам поддержки игрового процесса. Данная модель сохраняет прохладу корпуса благодаря использованию современной многопользовательской системы жидкостного охлаждения 3D. Применяя 10 слоев теплоотводящих материалов, мобильное устройство сохраняет работоспособность даже в жарких условиях окружающей среды.

Флагманский смартфон Infinix Zero 8 первая двойной селфи-камера


Флагманская модель наделена улучшенным интеллектуальным механизмом ускорения Smart Turbo V1.0. Он оптимизирует зарядку устройства для увеличения работы в режиме ожидания, а также ускоряет процесс загрузки игр и приложений.

Батарея емкостью 4500 мАч способна поддерживать в течение длительного времени высокую производительность устройства, а благодаря технологии быстрой подзарядки. SuperCharge 33 Вт для зарядки аккумулятора до 70% достаточно всего 30 минут.

Выпуск Zero 8 состоялся 19 октября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

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