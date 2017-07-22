По имеющимся сведениям, Huawei собирается вступить в «клуб» производителей смартфонов, рассматривающих возможность использования функции ракладывания дисплея из сложенного состояния в полный «рост». Такие «раскладушки» могут составить серьезную конкуренцию моделям Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR. Информация о такой возможности появилась после того, как в документах, опубликованных Китайским национальным ведомством по интеллектуальной собственности, была найдена патентная заявка Huawei, в которой показана конструкция складного телефона, который Huawei может выпустить в будущем.
Известно, что заявка Huawei на конструкцию складного телефона с дизайном раскладушки была подана еще в апреле. Но эти документы были обнаружены только совсем недавно.
На первый взгляд предложенный дизайн устройства напоминает по внешнему виду модель Samsung Galaxy Z Flip. Однако у нового прототипа смартфона Huawei есть серьезное преимущество: его модель имеет большой по размерам внешний дисплей.
Отмечается, что при таком форм-факторе пользоваться смартфоном становится значительно удобней. Используя внешний дисплей, можно отправлять значительно более длинные сообщения друзьям и коллегам. Можно также просматривать одновременно сразу несколько полученных сообщений.
Но самая интересная находка состоит в другом. Поскольку большой экран расположен на задней панели, там же где и модуль двойной камеры, то возникает вопрос, а не для создания качественных селфи придумана ли такая конструкция?
Можно с уверенностью предположить, что двойная камера сможет служить как основная камера телефона для селфи-съемок. Дополнительными аргументом в пользу этой версии является то, что на изображениях «патентного» дизайна больше нет других камер. В результате можно предположить, что такая конструкция может рассматриваться как идеальный вариант для создания смартфона, способного делать потрясающие селфи.
С учетом того, что смартфоны Huawei славятся хорошими камерами, предположение о создании складного смартфона Huawei специально для возможности получения качественных селфи может рассматриваться как вполне обоснованное.
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