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iPhone 12 выдержал погружение под воду на глубину 9,14 м

27 октября 2020, 08:56




Основатель Youtube-канала EverythingApplePro провел испытания нового смартфона iPhone 12 на водонепроницаемость. Чтобы понять разницу, в экспериментах участвовал также второй смартфон - iPhone 11.

Тесты проводились в обычной воде с погружением на разную глубину. Смартфоны погружались под воду во включенном состоянии, выдерживались там на протяжении определенного времени, после чего поднимались на поверхность и уже там проводились тесты на сохранение работоспособности. Помимо смартфонов в погружаемом кейсе находилась также видеокамера, которая, по мере возможности, записывала то, что происходило на экранах тестовых аппаратов.

iPhone 12 выдержал испытание погружение в воду на глубину 9,14 м


На первом этапе испытаний оба телефона были погружены на глубину 2 метра. Оказалось, что на такой глубине смартфоны вполне работоспособны. Обе модели с честью справились с испытанием, сумев продержаться без каких-либо проблем в течение получаса. После завершения испытаний и подъема на поверхность все элементы - экран, тачпад и микрофон - продолжали работать нормально.



Однако было решено не останавливаться на этом. На втором этапе испытаний было решено погрузить iPhone 12 и iPhone 11 в воду на глубину 5,49 метра. И этот тест смартфоны прошли на отлично.



Энтузиаст не остановился и на этом уровне. Воодушевленный результатами первых двух раундов испытаний, он решил провести более экстремальный тест и отправил смартфоны на глубину 9,14 метра. Оказалось, что аппараты успешно выдерживают и такую глубину погружения, выдержав испытание на погружение в воду на протяжении 21 минуты.

Естественно, вряд ли можно рекомендовать проводить подобные тесты в повседневной жизни. Факт, что смартфоны, прошедшие тестирование, продолжали работать нормально, не означает, что такие эксперименты будут 100% повторяемыми. В то же время было отмечено, что Apple действительно серьезно относится к водонепроницаемости своих iPhone.



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