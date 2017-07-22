Facebook официально объявил о выходе на рынок облачных игровых потоковых трансляций. Официальным стартом стал анонс новой игровой службы FB Cloud Gaming, который состоялся сегодня.
Уже на старте в каталоге службы были размещены пять игр, доступных для настольных платформ, а также для мобильных Android-устройств. В список «первых», попали следующие игры: Asphalt 9: Legends от Gameloft; Mobile Legends: Adventure от Moonton; PGA TOUR Golf Shootout от компании Concrete Software, Inc .; «Solitaire: Arthur's Tale от компании Qublix Games; и WWE SuperCard от компании 2K.
Среди ожидаемых новинок - игра Dirt Bike Unchained от компании Red Bull; она должна появиться в течение ближайших недель.
Анонс открытия игрового сервиса FB Cloud Gaming был сделан вице-президентом игрового подразделения Facebook Play Джейсоном Рубином в блоге Facebook Gaming. Он раскрыл ряд интересных мнений, на которые обратило внимание игровое сообщество.
Прежде всего, Рубин высказал собственное мнение, что рынок облачных игр все еще находится в зачаточном состоянии. Поэтому он отказался делать какие-либо долгосрочные прогнозы относительно развития сервиса Facebook, заявив, что в настоящий момент в этом нет никакого смысла.
Помимо этого, Рубин отметил, что открытие нового сервиса FB Cloud Gaming не направлено на то, чтобы потеснить существующую игровую инфраструктуру. В Facebook рассматривают создаваемую игровую службу как новое, независимое от существующей игровой экосистемы направление.
В анонсе также было отмечено, что запуск FB Cloud Gaming стартует с выкладки только бесплатных игр. Но было отмечено, что сервис «планируется расширять». Это уточнение заставило воспринять его как намек, что позднее там должны появиться платные уровни для публикуемых игр.
Было также отмечено, что новый сервис FB Cloud Gaming останется интегрированным в подразделение Facebook Gaming и не будет развиваться как самостоятельное, специализированное направление.
Facebook намерен развивать арсенал доступных функций в Facebook Gaming. Их целью будет повышение активности геймеров и расширение их опыта участия в FB Cloud Gaming. В рамках сервиса игрокам будет предоставлена возможность создавать собственные имена и аватары. Сервис позволит выбирать между облачной и загружаемой версиями игры, а также легко переключаться с одной платформы на другую.
Но самым примечательным стало то, что новая услуга пока останется недоступной для пользователей iOS. Отчасти это объясняется тем, что у Apple уже имеется собственная игровая служба для потоковой трансляции игр. Возможно, в Facebook решили не вторгаться на чужую территорию, поскольку объявление о совместимости FB Cloud Gaming с iOS автоматически становилось бы заявкой на то, чтобы потеснить Apple и заставить ее нанести ответный «удар». На этапе запуска новой службы в Facebook решили, что необходимости в «развязывании маркетинговой войны» нет. Представитель Facebook отметил, что Apple «продолжает контролировать очень ценный ресурс».
Еще одно направление, которое привлекло внимание рынка, связано с рекламой. Очевидно, что появление FB Cloud Gaming расширяет возможности для рекламного участия. Тем более, что в настоящее время в США наблюдается активное развитие рекламного рынка для облачных и игровых платформ.
В качестве конкурентов FB Cloud Gaming были названы следующие сервисы потоковых игровых трансляций: Amazon Luna, Google Stadia и Microsoft xCloud.
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