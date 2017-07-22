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Объявлено о запуске облачного игрового сервиса Facebook - FB Cloud Gaming

27 октября 2020, 12:48




Facebook официально объявил о выходе на рынок облачных игровых потоковых трансляций. Официальным стартом стал анонс новой игровой службы FB Cloud Gaming, который состоялся сегодня.

Уже на старте в каталоге службы были размещены пять игр, доступных для настольных платформ, а также для мобильных Android-устройств. В список «первых», попали следующие игры: Asphalt 9: Legends от Gameloft; Mobile Legends: Adventure от Moonton; PGA TOUR Golf Shootout от компании Concrete Software, Inc .; «Solitaire: Arthur's Tale от компании Qublix Games; и WWE SuperCard от компании 2K.

Объявлено о запуске облачного игрового сервиса Facebook Gaming


Среди ожидаемых новинок - игра Dirt Bike Unchained от компании Red Bull; она должна появиться в течение ближайших недель.

Анонс открытия игрового сервиса FB Cloud Gaming был сделан вице-президентом игрового подразделения Facebook Play Джейсоном Рубином в блоге Facebook Gaming. Он раскрыл ряд интересных мнений, на которые обратило внимание игровое сообщество.



Прежде всего, Рубин высказал собственное мнение, что рынок облачных игр все еще находится в зачаточном состоянии. Поэтому он отказался делать какие-либо долгосрочные прогнозы относительно развития сервиса Facebook, заявив, что в настоящий момент в этом нет никакого смысла.

Помимо этого, Рубин отметил, что открытие нового сервиса FB Cloud Gaming не направлено на то, чтобы потеснить существующую игровую инфраструктуру. В Facebook рассматривают создаваемую игровую службу как новое, независимое от существующей игровой экосистемы направление.

В анонсе также было отмечено, что запуск FB Cloud Gaming стартует с выкладки только бесплатных игр. Но было отмечено, что сервис «планируется расширять». Это уточнение заставило воспринять его как намек, что позднее там должны появиться платные уровни для публикуемых игр.

Объявлено о запуске облачного игрового сервиса Facebook Gaming


Было также отмечено, что новый сервис FB Cloud Gaming останется интегрированным в подразделение Facebook Gaming и не будет развиваться как самостоятельное, специализированное направление.

Facebook намерен развивать арсенал доступных функций в Facebook Gaming. Их целью будет повышение активности геймеров и расширение их опыта участия в FB Cloud Gaming. В рамках сервиса игрокам будет предоставлена возможность создавать собственные имена и аватары. Сервис позволит выбирать между облачной и загружаемой версиями игры, а также легко переключаться с одной платформы на другую.

Но самым примечательным стало то, что новая услуга пока останется недоступной для пользователей iOS. Отчасти это объясняется тем, что у Apple уже имеется собственная игровая служба для потоковой трансляции игр. Возможно, в Facebook решили не вторгаться на чужую территорию, поскольку объявление о совместимости FB Cloud Gaming с iOS автоматически становилось бы заявкой на то, чтобы потеснить Apple и заставить ее нанести ответный «удар». На этапе запуска новой службы в Facebook решили, что необходимости в «развязывании маркетинговой войны» нет. Представитель Facebook отметил, что Apple «продолжает контролировать очень ценный ресурс».

Еще одно направление, которое привлекло внимание рынка, связано с рекламой. Очевидно, что появление FB Cloud Gaming расширяет возможности для рекламного участия. Тем более, что в настоящее время в США наблюдается активное развитие рекламного рынка для облачных и игровых платформ.

В качестве конкурентов FB Cloud Gaming были названы следующие сервисы потоковых игровых трансляций: Amazon Luna, Google Stadia и Microsoft xCloud.



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