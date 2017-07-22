Флагманские смартфоны серии Meizu 17 получили поддержку технологии MEMC. Это отражает особенность вендора, который выпускает флагманские модели, оснащенные самыми мощными аппаратными возможностями, а позднее наращивает программную начинку смартфонов, добавляя новые функции, которые отсутствовали при запуске.
Свою флагманскую серию смартфонов Meizu 17 компания выпустила в мае этого года. На протяжении последующих месяцев их программная начинка постоянно улучшалась.
Как стало известно, среди новых улучшений в смартфонах серии Meizu 17, значится поддержка технологии MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation - оценка движения / компенсация движения). Эта технология встречается обычно только у топовых моделей. Она позволяет динамически добавлять новые кадры к видео, искусственно поднимая его низкую частоту кадров до более высокого уровня, обеспечивая при этом сохранение плавности движения объектов на экране.
Помимо поддержки MEMC, в последнем обновлении появились дополнительные улучшения, связанные с работой графического процессора, и системой быстрого сопряжения устройств при подключении «Flyme Magic». Была также улучшена работа системы автоматического выставления экспозиции камеры, добавлены новые функции редактирования фотографий.
Интересно отметить, что вскоре после запуска этой флагманской серии смартфоны имели частоту обновления экрана, равную 90 Гц. Позднее компания выпустила обновление, которое позволило поднять частоту обновления до 120 Гц и добавить поддержку таких функций, как DC Dimming и HDR Playback (последовательная съемка кадров с разной экспозицией и выдержкой, позволяющая позднее выбрать наилучший окончательный вариант вручную).
Позднее, снова через обновления, у флагманов этой серии появилась также поддержка стабилизации при записи видео для всех камер.
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