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Флагманские смартфоны серии Meizu 17 получили поддержку технологии MEMC

27 октября 2020, 14:07




Флагманские смартфоны серии Meizu 17 получили поддержку технологии MEMC. Это отражает особенность вендора, который выпускает флагманские модели, оснащенные самыми мощными аппаратными возможностями, а позднее наращивает программную начинку смартфонов, добавляя новые функции, которые отсутствовали при запуске.

Свою флагманскую серию смартфонов Meizu 17 компания выпустила в мае этого года. На протяжении последующих месяцев их программная начинка постоянно улучшалась.

Флагманские смартфоны серии Meizu 17 получили поддержку технологии MEMC


Как стало известно, среди новых улучшений в смартфонах серии Meizu 17, значится поддержка технологии MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation - оценка движения / компенсация движения). Эта технология встречается обычно только у топовых моделей. Она позволяет динамически добавлять новые кадры к видео, искусственно поднимая его низкую частоту кадров до более высокого уровня, обеспечивая при этом сохранение плавности движения объектов на экране.

Помимо поддержки MEMC, в последнем обновлении появились дополнительные улучшения, связанные с работой графического процессора, и системой быстрого сопряжения устройств при подключении «Flyme Magic». Была также улучшена работа системы автоматического выставления экспозиции камеры, добавлены новые функции редактирования фотографий.



Интересно отметить, что вскоре после запуска этой флагманской серии смартфоны имели частоту обновления экрана, равную 90 Гц. Позднее компания выпустила обновление, которое позволило поднять частоту обновления до 120 Гц и добавить поддержку таких функций, как DC Dimming и HDR Playback (последовательная съемка кадров с разной экспозицией и выдержкой, позволяющая позднее выбрать наилучший окончательный вариант вручную).

Позднее, снова через обновления, у флагманов этой серии появилась также поддержка стабилизации при записи видео для всех камер.

Флагманские смартфоны серии Meizu 17 получили поддержку технологии MEMC




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

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