Блокада Huawei постепенно начинает ослабевать. Вслед за AMD и Intel теперь лицензию на поставку своей продукции компании Huawei получила южнокорейская Samsung. Правительство США разрешило Samsung поставлять дисплейные панели для китайской компании.
Несмотря на установленные жесткие ограничения со стороны Правительства США, Huawei до сих пор продолжает регулярно выпускать новые модели смартфонов. Хотя многие аналитики предсказывали, что сохранить взятый темп выпуска новых моделей Huawei невозможно на протяжении длительного времени, до сих пор Huawei это удается.
Похоже, дальнейшие события могут развиваться и по другому сценарию. Как сообщает Reuters, Samsung Display, подразделение южнокорейского гиганта Samsung, выпускающее дисплеи, а также занимающееся разработкой новых технологий в этой области, получило лицензию на продолжение поставок определенных дисплейных панелей для Huawei Technologies. По другим источникам, Samsung получила разрешение на поставки не только OLED-панелей, но и чипов памяти.
В то же время до сих пор нет четкой ясности, сможет ли Samsung Display экспортировать свои OLED-панели Huawei. Проблема состоит в том, что для поставки одного разрешения недостаточно. Выпуск OLED-панелей является сложным технологическим процессом с участием многочисленных сторонних поставщиков, которые поставляют вспомогательные устройства и комплектующие. Поэтому для разрешения поставок Samsung потребуется получить лицензию также и для промежуточных компаний, выпускающих «полуфабрикаты».
С другой стороны, о своем намерении получить соответствующие разрешения недавно сообщила компания LG Display, конкурент Samsung Display. Эта южнокорейская компания также намерена продолжать бизнес с Huawei, причем она готова заняться вопросами получения лицензий также и для своих смежных поставщиков.
Напомним, что практически все крупные компании, которые вели бизнес с Huawei до ужесточения ограничений со стороны США, подали заявки на получение необходимых лицензий для продолжения своего сотрудничества с китайским гигантом.
Intel недавно сообщила о предоставлении соответствующей лицензии на поставку чипсетов для Huawei. Другие компании, такие как Qualcomm, MediaTek, Sony, Samsung Electronics, SK Hynix и Kioxia, среди прочих, также подали заявки на получение лицензий от Правительства США.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".