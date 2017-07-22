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iPhone 12 позволяет создавать персональную точку доступа на частоте Wi-Fi 5 ГГц

27 октября 2020, 16:10




Пользователи новых смартфонов iPhone 12 обнаружили, что новые модели линейки позволяют развертывать точку доступа Wifi с персональной привязкой на более высокой частоте Wi-Fi 5 ГГц по сравнению с Wi-Fi 2,4 ГГц, которая до сих пор применяется на предыдущих сериях iPhone и для всех смартфонов на платформе Android. Эта новая возможность не описывается ни в маркетинговых материалах Apple, ни в iOS.

Персональная точка доступа Wi-Fi на частоте 5 ГГц включена по умолчанию во всех моделях iPhone 12. Чтобы посмотреть ее настройки, необходимо перейти в меню «Настройки» -> «Персональная точка доступа», где есть новый переключатель «Максимальная совместимость». С его помощью можно произвести переключение между персональной точкой доступа Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

iPhone 12 позволяет создавать персональную точку доступа на частоте Wi-Fi 5 ГГц

iPhone 12 позволяет создавать персональную точку доступа на частоте Wi-Fi 5 ГГц


Впрочем, эксперты высказали мнение, что при переключении на более высокую частоту работы точки доступа WiFi может не наблюдаться прироста скорости. Об этом же косвенно сообщается и в документе, распространенном Apple.

Причина «нелогичности» состоит в том, как пишут эксперты, что хотя Wi-Fi 5 ГГц работает на более высокой частоте и поэтому формально будет передавать данные быстрее на каждой несущей, чем Wi-Fi 2,4 ГГц, но ее диапазон поддерживаемых несущих частот будет уже, чем для диапазона 2,4 ГГц. В результате скорость Personal Hotspot будет варьироваться в зависимости от расстояния привязанного устройства к iPhone. Точную картину может дать только тестирование на месте, которое позволит подтвердить, какой именно режим в конкретных условиях будет оптимальным и наиболее быстрым.

Отмечается также, что оснащение iPhone 12 модернизированным режимом работы точки доступа, поддерживающим подключение к Wi-Fi на частоте 5 ГГц, значительно расширяет функциональность телефонов на фоне развертывания сотовых сетей 5G по всему миру.

Это дополнение должно оказаться полезным для пользователей в регионах, где развертывается сотовая связь 5G. В настоящее время большинство мест с 5G ограничены полосами частот ниже 6 ГГц и скоростью, сопоставимой с существующими сетями 4G LTE.



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