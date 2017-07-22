Компания Transcend анонсировала выпуск новой линейки твердотельных накопителей SSD220Q емкостью 500 Гбайт, 1 и 2 Тбайт на базе модулей памяти 3D NAND QLC. Модель отличается высокой скоростью передачи данных, достигающей 550 Мбайт/с на операциях чтения и 500 Мбайт/с на операциях записи, а также использованием интерфейса SATA III 6 Гбит/с.
Высокая скорость и надежность обеспечиваются за счет применения высококачественной элементной базы для флеш-памяти 3D NAND QLC, а также усовершенствованных алгоритмов работы прошивки.
Производительность нового накопителя может доходить до 81 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов при использовании блоков данных объемом 4К. Кроме того, накопитель SSD220Q поддерживает технологии RAID и LDPC (Low-Density Parity Check), обеспечивающие высокую надежность хранения и передачи данных.
Емкость SSD-накопителя Transcend SSD220Q может достигать 2 Тбайт. Помимо этой наиболее высокой емкости, выпускаются также младшие модели объемом 500 Гбайт и 1 Тбайт. Такого объема вполне достаточно для хранения пользовательских данных, что позволяет не беспокоиться относительно оставшегося свободного места на накопителе и полностью сосредоточиться на работе, учебе или развлечениях.
К надежной аппаратной начинке прилагается эксклюзивное программное обеспечение SSD Scope, специально разработанное для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Его можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend.
Среди его функций представлен широкий набор прикладных утилит: View Drive Information для получения информации о накопителе; S.M.A.R.T. Status - для получения полной информации о статусе S.M.A.R.T.; Diagnostic Scan - для проведения диагностического сканирования; Secure Erase для обеспечения надежного удаления данных; Firmware Update - для обновления прошивки; TRIM Enable - для включения функции TRIM; Health Indicator для получения статуса с индикатором исправности накопителя и System Clone - для клонирования системы.
На твердотельные накопители SSD220Q ёмкостью 500 ГБ, 1 и 2 ТБ распространяется трехлетняя ограниченная гарантия Transcend.
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