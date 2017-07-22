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TCL показала секретное видео с рабочим образцом смартфона со сворачиваемым дисплеем

27 октября 2020, 18:26




Китайская компания TCL опубликовала короткое видео, на котором демонстрируется рабочий образец смартфона с гибким экраном.

На видео показан смартфон с экраном диагональю 4,5 дюйма. Благодаря новой технологии свертывания гибкого экрана его размер увеличивается до 6,7 дюйма. Раскрытие происходит без изменения толщины устройства.

На видео в подробностях показана сама технология свертывания и развертывания, что позволяет получить полное представление о разрабатываемой концепции. Разработка модели до сих пор велась в закрытом режиме. На видео - первый, возможно, неофициальный показ процесса, разработанного в лабораториях TCL.



Информация о том, что TCL заинтересовалась темой создания смартфона с гибким дисплеем, появилась еще в начале этого года. Известно, что технология, разрабатываемая в TCL, связана с применением OLED-матрицы. Ее печать производится струйным принтером на гибкой подложке, что обеспечивает необходимую гибкость получаемого дисплея.

Сообщается, что в настоящее время созданная в TCL технология обеспечивает до 200 000 циклов свертывания и развертывания.

Выступая на IFA, представитель TCL заявил, что в этом году компания не планирует выводить на рынок устройства с подобного рода гибкими экранами.

В то же время Росс Янг из DisplaySearch заявил, что на рынке сложилась ситуация, когда за первенство в готовности для рынка подобного рода устройств идет настоящая гонка. Поэтому он высказал предположение, что ждать появления сворачиваемых дисплеев, возможно, не придется слишком долго.



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