Китайская компания TCL опубликовала короткое видео, на котором демонстрируется рабочий образец смартфона с гибким экраном.
На видео показан смартфон с экраном диагональю 4,5 дюйма. Благодаря новой технологии свертывания гибкого экрана его размер увеличивается до 6,7 дюйма. Раскрытие происходит без изменения толщины устройства.
На видео в подробностях показана сама технология свертывания и развертывания, что позволяет получить полное представление о разрабатываемой концепции. Разработка модели до сих пор велась в закрытом режиме. На видео - первый, возможно, неофициальный показ процесса, разработанного в лабораториях TCL.
Информация о том, что TCL заинтересовалась темой создания смартфона с гибким дисплеем, появилась еще в начале этого года. Известно, что технология, разрабатываемая в TCL, связана с применением OLED-матрицы. Ее печать производится струйным принтером на гибкой подложке, что обеспечивает необходимую гибкость получаемого дисплея.
Сообщается, что в настоящее время созданная в TCL технология обеспечивает до 200 000 циклов свертывания и развертывания.
Выступая на IFA, представитель TCL заявил, что в этом году компания не планирует выводить на рынок устройства с подобного рода гибкими экранами.
В то же время Росс Янг из DisplaySearch заявил, что на рынке сложилась ситуация, когда за первенство в готовности для рынка подобного рода устройств идет настоящая гонка. Поэтому он высказал предположение, что ждать появления сворачиваемых дисплеев, возможно, не придется слишком долго.
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