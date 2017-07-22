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Capacitivo Project: в Microsoft создали «умную» ткань, которая «знает», что лежит в карманах или на столе

27 октября 2020, 19:55




В рамках прошедшего в США 33-го Симпозиума по технологиям и программным разработкам интерфейса человек-компьютер компания Microsoft представила свою новую разработку интеллектуальной «смарт»-ткани, созданную совместно с учеными из ряда университетов страны в рамках проекта Capacitivo Project.

В разработке нового «сенсорного механизма» используется проводящая ткань, снабженная сеткой из электродов 12х12. Используя принцип емкостного зондирования, умная ткань способна определять автоматически, какие именно объекты и предметы размещены на ней.

Capacitivo Project Microsoft «умная» ткань


Необходимая чувствительность и избирательность достигаются за счет съема умной тканью емкостных показателей, создаваемых размещаемыми на ткани объектами. Применяя специально написанное ПО, исследователи научились определять, что именно размещено поверх умной ткани. Они также научились разбивать размещенные объекты на предметы, узнавать, находятся ли они порознь, отдельно друг от друга или помещены один в другой.

Microsoft разместила в сети ролик, который позволяет лучше понять основы проведенной разработки и узнать о возможных способах ее применения:



В отличие от работ, которые проводились ранее в рамках этого проекта, где внимание было сосредоточено в основном вокруг применения металлических объектов, на новом этапе разработки исследователи научились распознавать еще и неметаллические объекты, такие как еда, различные виды фруктов, жидкости и пр. Выбирались в основном предметы, которые часто встречаются дома или на рабочем столе.

Как сообщают исследователи, благодаря точной настройке программной поддержки и дизайна ткани, им удалось достичь точности распознавания на уровне 94,5% для 20 различных предметов, которые участвовали в эксперименте..

В качестве возможного применения Microsoft предлагает использовать подобную умную ткань взамен скатерти. Она будет напоминать об оставленных предметах. Умная ткань будет также способна подсказывать, когда следует поливать растения, помогать в отслеживании потребляемой пищи за обеденным столом, оценивая ее ценность и калорийность, и многое другое. Если встроить такую умную ткань в одежду, то с ее помощью можно отслеживать содержимое карманов.

Проект Capacitivo в определенной степени напоминает проекты Project Soli и Project Jacquard, которые около пяти лет назад проводила компания Google. Тогда исследованиями умных тканей занимались команды инженеров под управлением Ивана Пупырева, российского дизайнера и изобретателя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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