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Корпоративные жесткие диски Toshiba MG08-D обеспечивают до 2 млн часов наработки на отказ

27 октября 2020, 21:29




Компания Toshiba Electronics Europe GmbH анонсировала выпуск новой линейки жёстких дисков Toshiba MG08-D, предназначенной для использования в широком классе критически важных бизнес-приложений, включая анализ данных для бизнес-аналитики, работу почтовых служб, системы взаимоотношений с клиентами, прикладные системы для малого и среднего бизнеса, хранения и архивирования данных.

Новая серия продуктов построена на базе механической конструкции корпуса с воздушным наполнением седьмого поколения. Она обеспечивает для дисков Toshiba наилучшие условия для энергоэффективности и отличается минимально необходимым числом используемых компонентов, что упрощает ее конструкцию. Благодаря этому, линейка обеспечивает меньшую общую стоимость владения, чем модели предыдущего поколения.

Новые корпоративные жёсткие диски линейки Toshiba MG08-D выдерживают до 2 млн часов наработки без отказов


Новая серия MG08-D доступна в ёмкостях 4 Тбайт, 6 Тбайт и 8 Тбайт, с интерфейсом SATA и SAS. Накопители ёмкостью 4 Тбайт доступны в форматах 512e и 4Kn, а также в классическом формате 512n. Накопители ёмкостью 6 Тбайт и 8 Тбайт доступны в форматах 512e и 4Kn.

Как отметил Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH, «в накопителях линейки MG08-D используется технология Toshiba нового поколения - Conventional Magnetic Recording (CMR). Это делает диски универсальными и оптимальными при широком спектре сценариев использования».

Новые корпоративные жёсткие диски линейки Toshiba MG08-D выдерживают до 2 млн часов наработки без отказов


Новая линейка продуктов отвечает всем основным стандартным требованиям, предъявляемым к накопителям бизнес-класса: скорость работы 7200 об/мин, форм-фактор 3,5 дюйма, возможность выбора интерфейса 6 Гбит/с или 12 Гбит/с, объем рабочей нагрузки не менее 550 Тбайт в год.

По сравнению с предыдущими линейками накопителей Toshiba поколений MG04/05 и MG06, которые состояли из моделей ёмкостью 4 Тбайт, 6 Тбайт и 8 Тбайт, модели новой серии MG08-D предлагают более широкий спектр преимуществ. Например, новые диски ёмкостью 4 Тбайт обладают примерно на 23% лучшей максимальной устойчивой скоростью передачи данных, достигающей 243 Мбайт/с, а также двукратным ростом размера кэша до 256 Мбайт.

Для новых моделей повышена и эксплуатационная надёжность: показатель MTTF увеличился с 1,4 млн часов (AFR 0,63%) до 2 млн часов (AFR 0,43%). Аналогичный уровень MTTF в 2 млн часов также поддерживается и новыми моделями серии MG08-D ёмкостью 6 Тбайт и 8 Тбайт.

Ожидается, что новые модели линейки Toshiba MG08-D емкостью 4, 6 и 8 Тбайт поступят в продажу в первом квартале 2021 года.



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