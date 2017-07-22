Компания Toshiba Electronics Europe GmbH анонсировала выпуск новой линейки жёстких дисков Toshiba MG08-D, предназначенной для использования в широком классе критически важных бизнес-приложений, включая анализ данных для бизнес-аналитики, работу почтовых служб, системы взаимоотношений с клиентами, прикладные системы для малого и среднего бизнеса, хранения и архивирования данных.
Новая серия продуктов построена на базе механической конструкции корпуса с воздушным наполнением седьмого поколения. Она обеспечивает для дисков Toshiba наилучшие условия для энергоэффективности и отличается минимально необходимым числом используемых компонентов, что упрощает ее конструкцию. Благодаря этому, линейка обеспечивает меньшую общую стоимость владения, чем модели предыдущего поколения.
Новая серия MG08-D доступна в ёмкостях 4 Тбайт, 6 Тбайт и 8 Тбайт, с интерфейсом SATA и SAS. Накопители ёмкостью 4 Тбайт доступны в форматах 512e и 4Kn, а также в классическом формате 512n. Накопители ёмкостью 6 Тбайт и 8 Тбайт доступны в форматах 512e и 4Kn.
Как отметил Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH, «в накопителях линейки MG08-D используется технология Toshiba нового поколения - Conventional Magnetic Recording (CMR). Это делает диски универсальными и оптимальными при широком спектре сценариев использования».
Новая линейка продуктов отвечает всем основным стандартным требованиям, предъявляемым к накопителям бизнес-класса: скорость работы 7200 об/мин, форм-фактор 3,5 дюйма, возможность выбора интерфейса 6 Гбит/с или 12 Гбит/с, объем рабочей нагрузки не менее 550 Тбайт в год.
По сравнению с предыдущими линейками накопителей Toshiba поколений MG04/05 и MG06, которые состояли из моделей ёмкостью 4 Тбайт, 6 Тбайт и 8 Тбайт, модели новой серии MG08-D предлагают более широкий спектр преимуществ. Например, новые диски ёмкостью 4 Тбайт обладают примерно на 23% лучшей максимальной устойчивой скоростью передачи данных, достигающей 243 Мбайт/с, а также двукратным ростом размера кэша до 256 Мбайт.
Для новых моделей повышена и эксплуатационная надёжность: показатель MTTF увеличился с 1,4 млн часов (AFR 0,63%) до 2 млн часов (AFR 0,43%). Аналогичный уровень MTTF в 2 млн часов также поддерживается и новыми моделями серии MG08-D ёмкостью 6 Тбайт и 8 Тбайт.
Ожидается, что новые модели линейки Toshiba MG08-D емкостью 4, 6 и 8 Тбайт поступят в продажу в первом квартале 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".