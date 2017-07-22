Команда Техасского университета A&M сообщает о создании концепта робота α-WaLTR, который объединил два принципиально разных метода движения в одном: колеса превращаются в ноги. Придуманная ими система позволяет трансформировать колеса в конструкцию, аналогичную по своему действию ногам. Если в первом случае робот перемещается методом качения, то во втором он способен ходить, как на ногах.
Разработка велась в рамках программы DARPA OFFSET Sprint-5 по созданию семейства роботизированной техники для различных применений. Проект осуществляется в рамках развития оборонных инициатив Министерства обороны США.
Идея разработки состоит в создании роботов нового типа, у которых одни и те же элементы конструкции могут применяться для разных прикладных задач. В частности, в данном проекте исследователям удалось придумать новую конструкцию колес, позволяющих не только перемещаться по относительно ровной поверхности, но и трансформироваться в новую конструкцию для движения на сложных участках пути, где требуется не только поступательное перемещение, но и возможность крепления в точках местонахождения для предотвращения перевертывания или скольжения. Созданный бот сочетает в себе лучшее: он позволяет превращать колеса в ноги, заменяя их принцип движения.
При перемещении по относительно ровной местности робот α-WaLTR катится быстро и эффективно на четырех колесах с резиновыми протекторами. Однако как только робот сталкивается с препятствиями, такими как лестницы, камни или разрушения на месте катастрофы или бедствия, то система зубчатых передач в центре каждого колеса заставляет его колеса раскрываться на три секции в форме когтя. После этого каждый из этих когтей поворачивается вперед. Вся конструкция будет цепляться за неровную поверхность, подтягивая α-WaLTR вверх и над ней.
Планируется, что созданный робот должен работать автономно, автоматически переключаясь между колесным и когтевым режимами. Выбор будут определять бортовые датчики и система визуализации.
Несмотря на то, что проект разрабатывается для Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA, ожидается, что модель α-WaLTR не обязательно будет использоваться только в интересах вооруженных сил.
По имеющимся данным, действующий прототип робота α-WaLTR будет готов к демонстрации уже к февралю следующего года.
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