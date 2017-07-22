Функция обратной беспроводной зарядки (Reverse wireless charging) впервые появилась у флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Она позволяет владельцу телефона использовать его для подзарядки других гаджетов - телефонов, умных часов или беспроводных наушников, у которых выявлен низкий уровень заряда и которые могут стать неработоспособными без срочной подзарядки.
Чтобы осуществить обратную подзарядку, достаточно расположить телефон-донор лицевой стороной вниз и использовать его заднюю часть как «кастомизированную» беспроводную зарядную площадку. После этого можно поднести задней частью телефон-получатель, который начнет «забирать энергию от донора, снижая его запасы автономной работы, но зато получая питание для себя. Аналогичная функция есть и у Samsung - Wireless PowerShare.
После появления этой функции многие пользователи назвали ее сомнительной, потому что потеря питания телефоном-донором может привести к стремительному сокращению доступного времени его автономной работы. Тем не менее многим эта функция показалась полезной.
На протяжении всего прошлого года шло бурное обсуждение необходимости дополнения функцией обратной подзарядки и смартфонов iPhone 11 Pro. С технической точки зрения было понятно, что это возможно. Но этого не произошло.
В какой-то момент лидер мнений Сонни Диксон подарил пользователям iPhone миг надежды. Он рассказал, что узнал из «надежных источников» следующее: в смартфонах серии iPhone 11 были обнаружены «следы» аппаратной реализации обратной беспроводной зарядки. Потом он уточнил, что новые возможности были отключены программно. В результате, пользователи iPhone, которые хотели получить эту функцию, остались с надеждой, что после обновления она может появиться и у них, поскольку было понятно, что достаточно просто активировать ее программно. Но как выяснилось позднее, печатная плата для обратной беспроводной зарядки на самом деле оказалась чем-то другим.
Прошли также слухи, что у iPhone 11 Pro были обнаружены признаки наличия системы обратной беспроводной зарядки, но потом выяснилось, что и эта информация тоже не является достоверной.
Буквально на днях «в бой вступило» Bloomberg. Ее автор Марк Гурман сообщил, что после анализа заявки в сертификационный комитет FCC стало понятно, что у модели iPhone 12 может иметься скрытая функция обратной зарядки. Был поставлен вопрос ребром: возможно, за нее отвечает MagSafe на новых AirPods?
В частности, после анализа заявки было сделано предположение, что обратная зарядка реализована на базе стандарта Qi, поддерживающего «функцию зарядки на частоте 360 кГц». Apple никогда не упоминала о такой особенности, представляя свои новые телефоны. Это дало повод Гурману высказать в Твиттере предположение, что у новых смартфонов Apple может быть скрытая функция обратной беспроводной зарядки, которая будет работать с новыми AirPods через систему беспроводной зарядки MagSafe.
Ожидается, что в следующем году будут выпущены AirPods 3 и AirPods Pro 2.
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