РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: iPhone 12 может предоставлять скрытую поддержку функции обратной зарядки

28 октября 2020, 11:10




Функция обратной беспроводной зарядки (Reverse wireless charging) впервые появилась у флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Она позволяет владельцу телефона использовать его для подзарядки других гаджетов - телефонов, умных часов или беспроводных наушников, у которых выявлен низкий уровень заряда и которые могут стать неработоспособными без срочной подзарядки.

Чтобы осуществить обратную подзарядку, достаточно расположить телефон-донор лицевой стороной вниз и использовать его заднюю часть как «кастомизированную» беспроводную зарядную площадку. После этого можно поднести задней частью телефон-получатель, который начнет «забирать энергию от донора, снижая его запасы автономной работы, но зато получая питание для себя. Аналогичная функция есть и у Samsung - Wireless PowerShare.

Слухи: iPhone 12 может иметь скрытую функцию поддержки обратной зарядки


После появления этой функции многие пользователи назвали ее сомнительной, потому что потеря питания телефоном-донором может привести к стремительному сокращению доступного времени его автономной работы. Тем не менее многим эта функция показалась полезной.

На протяжении всего прошлого года шло бурное обсуждение необходимости дополнения функцией обратной подзарядки и смартфонов iPhone 11 Pro. С технической точки зрения было понятно, что это возможно. Но этого не произошло.

В какой-то момент лидер мнений Сонни Диксон подарил пользователям iPhone миг надежды. Он рассказал, что узнал из «надежных источников» следующее: в смартфонах серии iPhone 11 были обнаружены «следы» аппаратной реализации обратной беспроводной зарядки. Потом он уточнил, что новые возможности были отключены программно. В результате, пользователи iPhone, которые хотели получить эту функцию, остались с надеждой, что после обновления она может появиться и у них, поскольку было понятно, что достаточно просто активировать ее программно. Но как выяснилось позднее, печатная плата для обратной беспроводной зарядки на самом деле оказалась чем-то другим.

Прошли также слухи, что у iPhone 11 Pro были обнаружены признаки наличия системы обратной беспроводной зарядки, но потом выяснилось, что и эта информация тоже не является достоверной.

Буквально на днях «в бой вступило» Bloomberg. Ее автор Марк Гурман сообщил, что после анализа заявки в сертификационный комитет FCC стало понятно, что у модели iPhone 12 может иметься скрытая функция обратной зарядки. Был поставлен вопрос ребром: возможно, за нее отвечает MagSafe на новых AirPods?



В частности, после анализа заявки было сделано предположение, что обратная зарядка реализована на базе стандарта Qi, поддерживающего «функцию зарядки на частоте 360 кГц». Apple никогда не упоминала о такой особенности, представляя свои новые телефоны. Это дало повод Гурману высказать в Твиттере предположение, что у новых смартфонов Apple может быть скрытая функция обратной беспроводной зарядки, которая будет работать с новыми AirPods через систему беспроводной зарядки MagSafe.

Ожидается, что в следующем году будут выпущены AirPods 3 и AirPods Pro 2.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • iPhone 12 позволяет создавать персональную точку доступа на частоте Wi-Fi 5 ГГц
  • Samsung Display получила лицензию на поставку дисплейных панелей для Huawei
  • iPhone 12 выдержал погружение под воду на глубину 9,14 м
  • Huawei заинтересовался созданием раскладушки со складным экраном
  • Смартфон Infinix Zero 8 с самой мощной в мире двойной селфи-камерой дебютирует в России

    • предыдущая новость
    Концепт робота а-WaLTR объединил два принципа движения: колеса и ноги

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка 3 лучших бесплатных программы для записи видео с экрана в 2020 Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE Лучший компьютерный корпус 3 лучших бесплатных программы для записи видео с экрана Главные новости за неделю Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 октября, 2020

    Слухи: iPhone 12 может предоставлять скрытую поддержку функции обратной зарядки

    Концепт робота а-WaLTR объединил два принципа движения: колеса и ноги

    27 октября, 2020

    Корпоративные жесткие диски Toshiba MG08-D обеспечивают до 2 млн часов наработки на отказ

    Capacitivo Project: в Microsoft создали «умную» ткань, которая «знает», что лежит в карманах или на столе

    TCL показала секретное видео с рабочим образцом смартфона со сворачиваемым дисплеем

    Твердотельные накопители Transcend SSD220Q обеспечивают производительность до 81 000 IOPS

    iPhone 12 позволяет создавать персональную точку доступа на частоте Wi-Fi 5 ГГц

    Samsung Display получила лицензию на поставку дисплейных панелей для Huawei

    Флагманские смартфоны серии Meizu 17 получили поддержку технологии MEMC

    Объявлено о запуске облачного игрового сервиса Facebook - FB Cloud Gaming

    iPhone 12 выдержал погружение под воду на глубину 9,14 м

    26 октября, 2020

    Huawei заинтересовался созданием раскладушки со складным экраном

    Смартфон Infinix Zero 8 с самой мощной в мире двойной селфи-камерой дебютирует в России

    BQ анонсировала смартфон BQ 2824 Tank T с термометром по цене месячного проездного

    Cмартфоны OnePlus Nord N10 5G и Nord N100 среднего класса вышли покорять Европу

    Oppo разработала новый алгоритм навигации RTK, обеспечивающий точность до 1 м

    Удаление учетной записи Facebook ведет к потере достижений в играх для Oculus VR

    Ученые Samsung и Стэнфорда создали OLED-дисплей с разрешением 10 000 ppi

    23 октября, 2020

    Контроллер Phison PS5018-E18 способен разогнать SSD-накопитель PCIe 4 до 7,4 Гбайт/с

    Процессоры AMD Ryzen 5000 можно разгонять до более высоких частот, чем заявлено

    ССЫЛКИ