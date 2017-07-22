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3D-принтер напечатал 3DBenchy - самую крошечную лодку в мире длиной 30 микрон

28 октября 2020, 13:05




Исследователи из Лейденского университета в Нидерландах создали, вероятно, самую маленькую лодку в мире. Крошечная модель имеет в длину всего 30 микрон. Она была напечатана на 3D-принтере в рамках проекта, посвященного изучению возможностей 3D-печати сложных форм с использованием синтетических материалов.

В настоящее время доступна фотография микролодки. Она была снята с помощью растрового электронного микроскопа.

Впечатляет, что вся размеры модели сопоставимы с одной третьей толщины человеческого волоса. У модели видны мелкие детали: открытая кабина, дымоход и даже маленькие иллюминаторы.

3D-принтер напечатал 3DBenchy - самую крошечную лодку в мире длиной 30 микрон


Созданием похожих произведений занимались и ранее. Известны, например, крошечные скульптуры, созданные художником Джонти Гурвицем в 2014 году. Отмечается, что лодка голландских исследователей значительно меньше по размеру, чем скульптуры Гурвица.

Модель отпечатанной лодки получила название 3DBenchy. Сейчас ее используют в качестве тестового образца для 3D-принтеров. Поскольку при печати лодки 3DBenchy использовались нетрадиционные для 3D-печати приемы, такая проверка позволяет проверить, насколько точно выдерживается детализация при 3D-печати.

3D-принтер напечатал 3DBenchy - самую крошечную лодку в мире длиной 30 микрон


Особенность печати микролодки 3DBenchy состояла в том, что она осуществлялась на 3D-принтере не с помощью обычного метода экструзии формующего пластика, который используют для печати на макроуровне, а путем применения метода так называемой двухфотонной полимеризации. Печать, по сути, осуществлялась лазером, который «вырезал» сложные узоры на пластике-заготовке, одновременно вызывая эффект застывания под воздействием светового потока.

Интересно отметить, что в данном случае речь идет не только об уникальном арт-проекте с микроскопическими объектами. Команда исследователей проводила эксперименты по созданию крошечных объектов - «microswimmers», которые способны перемещаться в воде или других жидкостях путем химических реакций. Обычно такие объекты имеют вид простой сферы. Однако исследователи из Лейдена заинтересовались, можно ли создавать объекты более сложной формы.

Помимо микроскопической лодки 3DBenchy, команда исследователей «выплавила» также microswimmers-объекты в форме спиралей, улиток, шипованных мячей и более сложных шарообразных форм. Эффект инициализации движения достигается в них путем покрытия платиной одной из сторон. Она вступает в реакцию с окружающей средой, в результате образуются пузырьки, которые толкают крошечный «аппарат» вперед.

Теоретически маленькую лодку 3DBenchy можно также заставить двигаться. Однако ее форма не является эффективной для такого движения. Поэтому лодка была изготовлена только ради проверки, насколько хорошо лазер может прорабатывать детали. Спиральные формы работают значительно лучше: если один конец покрыт платиной, то они сразу приводятся в штопорообразное движение.



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