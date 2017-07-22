Рынок мобильных гаджетом с нетерпением ждет появления нового флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 875. Как известно, чипмейкер обещал выпустить самый быстрый чипсет в своей линейке в декабре.
Но, оказывается, некоторые особо осведомленные на рынке поклонники ожидают появления еще и «облегченной» версии будущей флагманской платформы Snapdragon 875. По их мнению, новый чипсет будет отличаться большей доступностью, он почти не будет уступать флагману по производительности, хотя у него не будет некоторых прикладных функций, не настолько важных для большинства пользователей. Рынок ожидает увидеть его параллельно с выпуском Snapdragon 875.
По данным источника утечки этой информации, источники Digital Chat Station сообщают, что сейчас в разработке Oppo находится смартфон, который будет оснащен «облегченным» чипсетом с рабочим названием Snapdragon 870.
Новый чипсет от Qualcomm сможет разгоняться до тактовой частоты процессора 3,2 ГГц. По данным экспертов, у него будет только одно сверхмощное вычислительное ядро, а не кластерный блок, как ожидается у 875-й модели. Теоретически, как утверждает источник утечки, новый чипсет будет производительнее Snapdragon 865, но все-таки он будет уступать по производительности будущему флагману Snapdragon 875.
В этой связи имеет смысл напомнить, что в последнее время все больше экспертов сходятся во мнении, что применение флагманских чипсетов с максимально возможной на текущий день производительностью становится в определенной степени излишеством. Основные прикладные функции, которыми пользуется большинство пользователей, доступны в премиальных, близких к флагманским чипсетам. Поэтому премиальное предложение от Qualcomm, если оно действительно будет, позволит пользователям-знатокам разумно диверсифицировать свои средства и пожелания.
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