Японская компания iiyama расширила свой портфель мониторов G-Master двумя новыми моделями Red Eagle с изогнутыми экранами - 24-дюймовым FHD G2466HSU и 32-дюймовым QHD GB3266QSU.
Как известно, искривленный экран монитора - это признак внимания, которое разработчик монитора уделяет удобству работы с ним, учитывая особенности поля зрения человека. Выбранная для новых моделей Red Eagles кривизна - 1500R (24 дюйма) и 1800R (32 дюйма) - позволяет так расположить края мониторов, чтобы обзор был наиболее удобным при расположении на определенном расстоянии от него. Это позволяет в полной мере использовать периферийное зрение пользователям, обеспечивает им более глубокое погружение и видение картинки без искажений.
Наличие поддержки FreeSync Premium указывает на то, что экраны новых моделей гарантируют низкую задержку ввода и компенсацию частоты кадров. Благодаря этому, устраняются разрывы сцен или заикание практически при любой частоте кадров.
Младшая 24-дюймовая модель G2466HSU имеет частоту обновления 165 Гц, старший 32-дюймовый вариант GB3266QSU - 144 Гц. Время отклика MPRT у обеих моделей составляет 1 мс.
Поддержка технологии Adaptive Sync обеспечивает динамическую настройку частоты обновления монитора по вертикали в соответствии с частотой кадров видеокарты. Это наиболее сильно проявляется на низкой частоте кадров. Добавляемая компенсация эффективно устраняет практически любые проблемы с разрывом изображения.
Панели производятся по технологии VA, обеспечивающей отличную контрастность. Особенно сильно это сказывается на сценах, где встречаются многочисленные светлые и темные цветные участки. VA обеспечивает для них высокую отчетливость на технологическом уровне с отражением всех нюансов перехода цветов.
Для повышения контрастности в затененных областях пользователям предоставляется функция Black Tuner. Благодаря ей, удается существенно улучшить качество картинки. Наибольшее значение это имеет для геймеров, которым нередко приходится всматриваться в области с пониженной контрастностью, где обычно прячутся враги. Новые мониторы iiyama помогают делать это быстрее и легче обнаруживать появление там неприятеля.
Оба монитора оснащены входами HDMI и DisplayPort. Имеются разъем для наушников и USB-концентратор, поддерживающий функцию зарядки. Технология подавления мерцания и уменьшения синего света снижает нагрузку на глаза при долгом нахождении перед экраном.
Модель GB3266QSU оснащена регулируемой по высоте подставкой с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты. Это помогает сохранить здоровую осанку и обеспечивает комфорт во время длительных игровых марафонов.
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