Издание TechPowerUp обнаружило на сайте американской компании Corsair Gaming, более известной своей компьютерной периферией и оборудованием бренда CORSAIR, информацию о выпуске серии кастомных водоблоков CORSAIR Hydro X для водяного охлаждения процессорных сокетов.
Удивление вызвало появление новых моделей на продуктовых сайтах без какой-либо сопроводительной информации на основном сайте компании. Найденные модели представляют собой развитие продуктовой линейки жидкостных систем охлаждения Hydro X, запущенных в прошлом году.
Прежде всего - это новый водоблок Hydro XC5 для охлаждения процессоров, который пришел на смену прежней модели Hydro X. Помимо него, обнаружились и другие, старшие модели - водоблоки Hydro XC7 и Hydro XC9, улучшенные по сравнению с младшей версией Hydro XC5.
Хотя водоблок XC5 рассматривается как удешевленная версия XC7 и XC9, он поддерживает ряд важных процессорных сокетов: Intel LGA 115x/1200 и AMD AM4 в зависимости от используемого SKU. «Удешевление» выразилось в том, что исчез прозрачный верх, вместо него появился верх из черного нейлона с узорчатым вырезом для RGB-подсветки. Кроме того, никелированная медная холодная пластина заменена на пассивированную медь. Несмотря на формат «удешевления», водоблок в обновленном виде выглядит вполне достойно.
Имеется также 16 светодиодов RGB, которые установлены теперь в 8 зонах освещения (два светодиода на зону). Конечно, прямой полной адресации всех 16 светодиодов нет, но так ли это важно?
Если нужны светодиоды dRGB, то их надо искать на XC7.
Водоблоки Hydro XC5 продаются за 60 долларов (4600 руб.). Модель Hydro XC7 с более продвинутой подсветкой dRGB обойдется на 20 долларов дороже.
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