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AMD представила видеокарты Radeon RX 6000: Nvidia придется подвинуться

28 октября 2020, 23:05




Графические процессоры AMD Big Navi наконец-то стали реальностью. Сегодня они были представлены официально на мероприятии AMD RDNA 2. Теперь они будут известны рынку как графические карты серии Radeon RX 6000.

При запуске новой линейки были объявлены три модели: базовые видеокарты AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, а также новый флагман - графическая карта Radeon RX 6900 XT; ее можно назвать самой быстрой из когда-либо разработанных в AMD игровых видеокарт.

Новые видеокарты AMD Radeon RX 6000-й серии отличаются высокой производительностью, реалистичным изображением и наличием необходимых технологий, которые устанавливают новый стандарт для игрового процесса на настольных компьютерах.

Новая игровая платформа AMD RDNA 2 теперь доступна с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000


Цены на графические карты AMD следующего поколения, которые будут запущены во всем мире 18 ноября, будут начинаться с 579 долларов. Флагман RX 6900 XT появится 8 декабря и будет стоить 999 долларов.

Основные данные по новым видеокартам сведены в таблице:
Новая игровая платформа AMD RDNA 2 теперь доступна с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000


Видеокарты AMD Radeon RX 6000-й серии построены на революционной игровой архитектуре AMD RDNA 2. Компания AMD рассматривает свои новые продукты как основу для построения игровых консолей следующего поколения, настольных игровых компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств. Разработка видеокарт этой серии нацелена на обеспечение оптимального сочетания производительности и энергоэффективности при запуске игр.

Новый уровень легко оценить на примере базовой видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT нового поколения в сравнении с видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT, построенной на архитектуре AMD RDNA 1. Прирост производительности на один Вт потребленной энергии достигает 54%, несмотря даже на то, что в обоих случаях использовался 7-нм техпроцесс.

Видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT оснащена 72 вычислительными блоками. Ее тактовая частота составляет 2015 МГц, тогда как в режиме разгона частота может быть повышена до 2250 МГц. Объем «ближнего» кэша составляет 128 Мбайт. Основная память видеокарты выстроена на модулях типа GDDR6 имеет объем 16 Гбайт.

Новая игровая платформа AMD RDNA 2 теперь доступна с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000


Высокая производительность карты AMD Radeon RX 6800 XT уже доказана на примерных прогонах в играх. В ходе презентации AMD показала результаты устойчивой частоты кадров при запуске игр в режиме просмотра высокого разрешения 1440p. «Конкурентом» для сравнения была выбрана карта NVIDIA RTX 3080. Преимущество видеокарты AMD было доказано на всех прогонах.

Новая игровая платформа AMD RDNA 2 теперь доступна с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000


Мощная производительность, яркие визуальные эффекты и приближенные к реальным игровые ощущения достигаются во многом благодаря новой архитектуре AMD RDNA 2, в частности той ее части, которая касается работы с памятью. Видеокарты AMD Radeon RX 6000-й серии поддерживают интерфейс PCIe 4.0 с высокой пропускной способностью и оснащены 16 Гбайт памяти GDDR6. Высокая производительность обеспечивается за счет появления высокопроизводительного кэша данных последнего уровня (Infinite Cache), который подходит для игр с разрешением 4K и 1440p с наивысшим уровнем детализации.

AMD использует для этого кэш-память объемом 128 Мбайт прямо на кристалле, значительно сокращая, тем самым, задержки и энергопотребление. В результате обеспечивается более высокая общая игровая производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями.

Новая игровая платформа AMD RDNA 2 теперь доступна с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000


По сути, AMD называет «Infinity Cache» большой раздел кэш-памяти, который функционирует аналогично большому кэшу L3. Новизна состоит в том, что AMD проделала большую работу для минимизации узких мест работы с памятью, сокращения задержек и энергопотребления. В результате ей удалось поднять эффективную полосу пропускания в два раза по сравнению с традиционным 256-битным интерфейсом.

Новая игровая платформа AMD RDNA 2 теперь доступна с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000


Однако в действительности все становится еще интереснее, если принять во внимание другие интригующие особенности работы AMD с памятью. Она применяет новые механизмы, такие как интеллектуальный доступ к памяти (Smart Access Memory) и моментальный разгон (One-click overclocking).

В завершении AMD продемонстрировала, на что способна их флагманская модель RX 6900 XT по сравнению с RTX 3090 от Nvidia.

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Новая игровая платформа AMD RDNA 2 теперь доступна с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000


Если подытожить, AMD представила сегодня новые видеокарты, которые способны не только на равных сразиться со своими конкурентами, но и победить их. На бой с RX 6800 XT можно выставить NVIDIA RTX 3080, против RX 6800, возможно, будет бороться NVIDIA RTX 3070, а против флагмана - сверхмощной видеокарты RX 6900 XT - скорее всего, может быть выставлена NVIDIA RTX 3090.

AMD уверена в своей победе. THG.ru надеется провести в скором времени сравнительные тесты, чтобы поделиться результатами в своих отчетах.

Новая игровая платформа AMD RDNA 2 теперь доступна с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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