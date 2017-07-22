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Новый iPhone 13: первые слухи о флагмане следующего года

29 октября 2020, 09:36




В то время, когда до покупателей еще не успели «доехать» их новые смартфоны iPhone 12, в сети уже появились слухи, в каком направлении будет развиваться экосистема Apple дальше и что интересного можно ждать от нее в будущем. Некоторые из рассуждений экспертов могут показаться странными для владельцев Android-телефонов, но именно тема объема встроенной основной памяти называется сейчас главной среди первых слухов о будущем iPhone 13.

iPhone 12


Объем памяти будущих iPhone 13

Первый слух касается наращивания основной встроенной памяти iPhone 13. Пользователи Android-смартфонов могут легко наращивать ее путем установки более карт MicroSD. Сделать аналогичное на iPhone невозможно, и дело не в «жадности» Apple: там во главу угла ставят надежность и производительность, которая у стационарно установленной, «впаянной» памяти значительно выше. Но у этого подхода есть и обратная сторона - такие смартфоны ограничены тем объемом основной памяти, которая была установлена фабрично. Выбор будущей модели по объему доступной памяти - одна из главных фич при покупке iPhone в магазине.

Обычно модельный ряд iPhone начинается с 64 Гбайт встроенной памяти и ограничивается 512 Гбайт. В этом году при выпуске модели iPhone 12 Pro Apple отказалась от версии с 64 Гбайт памяти и сделала стандартным минимумом 128 Гбайт. Теперь очевидно, что в будущем придется сделать следующий шаг вперед и в отношении максимального «порога». По слухам новый уровень «высшего качества» составит... 1 Тбайт внутренней памяти на моделях iPhone 13 Pro.

Почему 1 Тбайт? Вариант хранения на 512 Гбайт встроенной памяти уже был представлен Apple в 2018 году с выпуском iPhone XS. В настоящее время в линейке представлены модели на 64 Гбайт, 128 Гбайт, 256 Гбайт для обычных iPhone 12 Mini и iPhone 12. В то же время линейка iPhone 12 Pro имеет версии 128, 256 и 512 Гбайт. В этом году от минимального уровня 64 Гбайт отказались для версий iPhone 12 Pro. Логично, что следующий уровень в 1 Тбайт скоро будет взят.

Очевидно также, что в следующем году могут отказаться также от минимума в 64 Гбайт и для младших моделей iPhone 13. Будут доступны варианты на 128, 256 и 512 Гбайт для базового iPhone 13. На их фоне модельный ряд профессиональной версии iPhone 13 Pro выглядит вполне разумным: 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Или это безумие? Такой вопрос уже задают многие поклонники Apple. Зачем столько памяти?

Запись видео с разрешением 8K

Следующее направление роста платформы Apple - это наращивание ее возможностей в области видео.

Если обратить внимание на главные тренды нынешней серии iPhone 12 Pro, то очевидно, что основное внимание в развитии топ-модели этого года уделялось именно камере. Улучшение камеры Apple действительно повышает интерес пользователей смартфонов купертиновцев к мобильной фотографии. Но чем выше качество фотографий и видео, тем больше размер создаваемых файлов. Следующий очевидный шаг - это развитие возможностей видео, считают эксперты.

В настоящее время iPhone поддерживает запись видео 4K на 60 кадр/сек. Но в ближайшем будущем, вероятно уже в следующем году с выпуском iPhone 13, эти смартфоны будут поддерживать запись видео в формате 8K, уверены некоторые эксперты.

Файлы для видеозаписи такого уровня качества будут занимать гораздо больше места. Поэтому заявленный предел в наращивании объема внутреннего хранилища до 1 Тбайт уже не выглядит таким безумным, многими он будет рассматриваться как очевидное преимущество.

То, что этот шаг будет сделан, многие уверены на 100% - ведь запись видео 8K уже внедрена в Galaxy S20. На ее примере оценили, что 5-минутный видеоролик в формате 8K займет около 3 Гбайт памяти. Поэтому тренд на рост встроенной памяти очевиден.

iPhone 12


Что еще?

Пока слишком рано собирать детальные слухи о Apple iPhone 13. Однако уже сегодня можно предположить, что в iPhone 13 навряд ли появится подэкранная селфи-камера. Пока эта технология находится в начале своего развития, причем этим активно занимаются конкуренты Apple. Навряд ли тем же самым занимаются в Apple, считают эксперты.

А вот сделать вырез под селфи-камеру более тонким - это вполне возможный тренд, подсказывают они.

Ходят также слухи о внедрении дисплейной функции ProMotion с частотой 120 Гц. Эта премиум-технология от Apple, удваивающая частоту обновления экрана с 60 до 120 кадр/сек, уже достаточно давно, с 2017 года, применяется в планшетах iPad Pro. Она обеспечивает более плавную и отзывчивую прокрутку страниц, воспроизведение видео и рисование с помощью Apple Pencil. К сожалению многих поклонников iPhone эта функция не попала в арсенал серии iPhone 12, хотя многие ждали ее дебюта и там. Поэтому на очереди iPhone 13.

И, наконец, есть предположения, что модель iPhone 13 Pro выйдет без внешнего порта и все «общение с внешним миром» будет перенесено в плоскость беспроводных технологий. Но пока это только предположения, хотя переход на беспроводную зарядку Magsafe показал, что Apple активно движется в этом направлении.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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