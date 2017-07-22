Несколько дней назад китайский оператор China Mobile выпустил документ под названием «Оценки качества интеллектуального оборудования за 2020 год». Благодаря этим материалам, впервые появилась возможность сравнить реальные возможности выпущенных на сегодняшний день мобильных чипсетов для сетей 5G.
Согласно отчету, лучшие показатели скорости загрузки в сетях 5G обеспечивает чип Huawei Kirin 990. В то же время по эффективности энергопотребления на операциях передачи данных наилучшие позиции у чипа MediaTek Dimensity 1000+.
Подробно об исследовании China Mobile
Интерес China Mobile к сетям 5G и качеству поддержки их современными чипами объясняется тем, что в последнее время этот китайский телеком-оператор занимается активным развертыванием сетей 5G в коммерческом секторе. Поэтому правильный выбор чипов с точки зрения их эффективного энергопотребления, высокой вычислительной мощности, скорости загрузки и выгрузки данных рассматривается китайским оператором как важные элементы, способствующие быстрому развитию сетей 5G.
Компанией была предложена комплексная методика для оценки производительности чипов 5G. Такая методика для сетей 5G опубликована впервые.
Согласно предложенной методике, при подведении итогов, в первую очередь, учитывается производительность чипа на операциях загрузки и выгрузки данных. Кроме того, учитывается качество поддержки голосовых вызовов и энергопотребление.
Тесты China Mobile
В тестах China Mobile приняли участие четыре чипа: Qualcomm Snapdragon 865 + X55; Huawei Kirin 990, MediaTek Dimensity 1000+ и Samsung Exynos 980. Исследование предусматривало проведение комплексных испытания по 18 сценариям применения. Контроль качества поддержки той или иной операции проводился по 27 индикаторам, а для общего анализа велась запись по четырем основным измерениям.
Оператор отмечает, что за прошедший год значительно возросла зрелость чипов 5G по сравнению с уровнем, который они имели в 2019 году. Теперь чипы 5G способны поддерживать высокоскоростную передачу данных в сложной сетевых условиях, характерных для реального окружения. Повысились требования по качеству промышленного применения 5G и контроля безопасности.
Кроме производительности, также проводилась оценка стабильности поддержки голосовых вызовов и качества энергопотребление. Отмечено, что все рассмотренные модели чипов соответствуют текущим потребностям к 5G, предъявляемым со стороны коммерческих операторов.
Подробно о результатах тестов
В тестах на скорость загрузки наилучшие показатели показал чип Huawei Kirin 990.
Наилучшее энергопотребление на операциях передачи данных показал чип MediaTek Dimensity 1000+.
По итоговым оценкам наилучший результат показал чип Dimensity 1000+.
На тестах качества передачи голоса между рассмотренными чипами не наблюдалось существенной разницы. Все образцы работают превосходно. Тем не менее, исследователи проранжировали образцы и по этому показателю. Лидером назван чип Kirin 990, за ним следуют Exynos 980, Dimensity 1000+, и наконец четвертую позицию занял Snapdragon 865 + X55.
Самая слабая производительность при передачи данных наблюдалась у чипа Exynos 980. Чипы Kirin 990 и Snapdragon 865 + X55 практически равнозначны с точки зрения их производительности, хотя совсем небольшой перевес был на стороне Kirin 990.
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