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Kioxia запустила строительство завода Fab7 для выпуска 3D флэш-памяти BiCS FLASH

29 октября 2020, 14:25




Корпорация Kioxia, более известная по своему прежнему названию Toshiba Memory, объявила о начале строительства современного производственного предприятия (Fab7) на промышленной территории Yokkaichi в префектуре Мие, Япония. Целью строительства является расширение объема производства 3D-флэш-памяти BiCS FLASH собственной разработки.

Технология трехмерной (3D) флэш-памяти BiCS FLASH пятого поколения предусматривает применение 112-слойной объемной компоновки. Эта инновационная технология KIOXIA в сочетании со схемотехническими и технологическими улучшениями позволяет повысить плотность компоновки примерно на 20% по сравнению с 96-слойной структурой. Новая технология снижает стоимость в расчете на единицу информации и увеличивает информационный объем в расчете на одну кремневую пластину. Дополнительно, на 50% повышается скорость работы интерфейса, улучшаются показатели чтения и записи.

Kioxia запустила строительство завода Fab7 для выпуска 3D флэш-памяти BiCS FLASH


KIOXIA уже начала поставлять образцы нового устройства с емкостью 512 гигабит (64 гигабайта) с технологией 3-bit-per-cell (три бита на ячейку, TLC) для определенных применений уже в первом квартале 2020 года. В дальнейшем KIOXIA будет применять свою новую технологию пятого поколения к таким устройствам с большей емкостью, как 1-терабитное (128 гигабайт) TLC и 1,33-терабитное 4-bit-per-cell (четыре бита на ячейку, QLC) устройства.

Завод Fab7 будет построен на северной стороне территории Yokkaichi, где в настоящее время ведутся земельные работы. Ожидается, что возведение производственных помещений начнется весной 2021 года.

Для оптимизации и ускорения строительства и быстрого вывода на рынок передовых продуктов флэш-памяти, строительство Fab7 будет вестись в два этапа. Первый этап строительства, связанный с возведением производственных зданий, планируется завершить к весне 2022 года. Финансирование этого этапа строительства будет осуществляться из доходов от операционной деятельности компании.

В финансировании строительства Fab7 будут участвовать также компания Western Digital. Kioxia имеет уже 20-летний успешный опыт партнерства с Western Digital, благодаря которому эти компании смогли успешно эксплуатировать совместно возведенные производственные площадки.

Завод Fab7 будет возводиться по сейсмопоглощающим технологиям. Будущий проект также отвечает требованиями по экологической безопасности, включая применение новейшего энергосберегающего производственного оборудования.

Построение эффективного производства на заводе Fab7 планируется осуществлять с внедрениям передовой производственной системы на базе ИИ.



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