Исследовательское подразделение Microsoft Research анонсировало выпуск тактильного контроллера PIVOT, который позволяет чувствовать вес и сопротивление виртуальных предметов, используя VR-приложения. Контроллер позволяет «материализовать» прикосновения к предметам в виртуальной реальности, почувствовать их объем и упругость.
Механизм PIVOT состоит из двух контроллеров, которые крепятся к запястьям обеих рук. Сам контроллер представляет собой шарнир с небольшим мотором и тактильной ручкой. Если VR-программа выявляет приближение ситуации, когда рука человека должна соприкоснуться с виртуальным объектом, то автоматически инициируется перемещение рукояти в ладонь с нужной силой, имитирующей вес предмета и скорость его падения или соприкосновения.
Используя пару контроллеров PIVOT, можно брать в руки виртуальные объекты, ловить и подбрасывать их, бросать, толкать, рубить, выталкивать, другими словами, перемещать неким образом в виртуальном пространстве. При этом человек получает тактильные ощущения от виртуального процесса, который он сам инициирует.
Когда рука находится на расстоянии 30 см от объекта, PIVOT перемещает шарнир на стартовую позицию. Если расстояние сокращается до 10 см, то рукоять начинает перемещаться пропорционально скорости движения руки и в нужный момент оказывается в ладони.
Два контроллера PIVOT могут работать в паре, синхронно. Это позволяет имитировать удерживание крупных объектов двумя руками, например, переноску корзины или тяжелого предмета.
В отличие от других существующих тактильных контроллеров, которые надо постоянно держать в руках, или тактильных перчаток, механизм PIVOT оставляет ладонь пользователя свободной. Когда у пользователя нет ничего в руках, и он не ничем не пользуется, то в этих случаях контроллер также не соприкасается с рукой человека, сохраняя естественность его ощущений.
Используя такой механизм, можно, например, печатать на клавиатуре или взаимодействовать с другими объектами реального мира. При переходе на виртуальные объекты будет сразу активироваться механизм PIVOT одним движением руки. Это может быть полезно при взаимодействии со смешанной или дополненной реальностью.
Пользователи уже оценили реалистичность захвата и отпускания объектов различной формы. По 7-ми балльной шкале они оценили реалистичность работы с этим механизмом в 5,19 балла. Также им было предложено оценить возможность ловить и бросать мячи в разных направлениях с разной скоростью. Они оценили реалистичность этого действия на 5,5 баллов. Точность сравнительного веса объектов при шаге в 0,1 кг они оценили на уровне 87%.
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