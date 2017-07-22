По информации, полученной из разных источников, в январе будущего года Samsung собирается анонсировать выпуск своего нового флагманского смартфона Galaxy S21. Эта новость уже получила косвенные подтверждения - в частности, стали доступны публично полученные этим устройством сертификаты. Появились даже эскизы будущего смартфона.
Позднее стало известно, что Samsung зарегистрировала также новый товарный знак «Samsung Blade». Возможно, он может иметь определенное отношение к новым устройствам.
Процесс регистрации не закончился. Вскоре стало известно, что Samsung зарегистрировала еще один товарный знак - «Galaxy Space». На это было высказано мнение, что речь идет о новой VR-гарнитуре, которая может иметь отношение к будущей линейке S21.
Теперь появились прямые доказательства того, что 22 октября Samsung подала заявку в USPTO (Ведомство по патентам и товарным знакам США) на регистрацию нового товарного знака. Одобрение было получено 26 октября.
Новый товарный знак Samsung соответствует Классу 9. Это означает, что он может относиться к любому из следующих продуктов: гарнитура виртуальной реальности, светодиодный дисплей, маршрутизатор, цифровые дверные замки, зарядное устройство, планшетный ПК, портативный компьютер, видеопроектор, умные часы, смартфоны и аудиоколонки.
Информация о регистрации была опубликована на сайте LetsGoDigital, который хорошо знаком многим как источник, активно отслеживающий публикуемые патентные заявки. По мнению экспертов этого сайта, новый товарный знак «несомненно относится к гарнитуре виртуальной реальности». Свою уверенность они подтверждают тем, что некое VR-устройство уже «засветилось» в июле 2019 года на тестовом портале Geekbench. Оно имело 8 Гбайт оперативной памяти и работало под управлением Windows 10 Home.
Есть однако и другие мнения. Например, отмечается, что Samsung может использовать закрепленное теперь за ним брендированное название «Samsung Space» для линейки мониторов. Полной уверенности, какой выбор сделала Samsung, пока нет.
Издание указывает, что Samsung действительно планирует провести крупное мероприятие в январе. Возможно, новая информация о будущем устройстве или линейке устройств появится в ближайшие месяцы.
В свете предстоящего запуска Galaxy S21 Ultra прошли также слухи, отражающие некоторые характеристики этого флагманского устройства. Согласно утечке, будущий флагман будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц. По центру его дисплея будет расположен вырез под 40-мегапиксельную селфи-камеру. Это указывает на то, что Samsung не рассматривает возможность использования технологии подэкранной селфи-камеры в S21.
Сообщается также, что в телефоне будет установлен процессор Exynos 2100 или Snapdragon 875 (в зависимости от региона продажи). Телефон будет работать от аккумулятора емкостью 5000 мАч и будет оснащен ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.0. Размеры будущего смартфона - 165,1х5,6х8,9 мм. Он будет выпускаться в двух цветовых решениях: черном и серебристом.
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