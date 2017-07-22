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Google Pixel 6 могут представить уже в марте 2021 года

29 октября 2020, 20:51




Слухи о Google Pixel 6 говорят о его возможном анонсе в марте 2021 года. Этой информацией поделился известный и авторитетный сетевой источник Макс Вайнбах. Он написал об этом в своем Twitter-блоге, подчеркнув, что сильно сомневается в достоверности этого слуха, хотя и получил его из двух разных источников.



Чтобы понять сомнения Макса Вайнбаха, следует напомнить о нынешнем «флагмане» - смартфоне Google Pixel 5. По мнению не только экспертов, но и обычных пользователей, эта модель оказалась «странной» и «непонятной». С одной стороны, этот смартфон был наделен рядом функций, характерных для флагманских моделей - беспроводная зарядка и защита от попадания влаги и пыли уровня IP68. С другой стороны, модель была оснащена совсем не топовым чипом - 8-ядерным Snapdragon 765G с графическим процессором Adreno 620. Это отразилось на совсем не топовой производительности смартфона.

Такое решение Google многим не понравилось, поэтому Pixel 5 так и не смог стать бестселлером.

Google Pixel 5


И теперь неожиданно в сети появился слух, что Google собирается изменить ситуацию в свою пользу и выпустить новый флагман с мощным процессором, наметив провести его анонс в марте 2021 года. Правда это или нет?

Эксперты сходятся во мнении, что, скорее всего, Google не пойдет по этому пути, и ждать выпуска флагмана следующей весной не стоит. Это объясняется несколькими причинами.

Очевидно, что при разработке Pixel 5 Google отказалась от установки топового чипсета ради сохранения цены смартфона на низком уровне. В результате взамен более дорогого чипа Snapdragon 865, который стоит на Amazon 35 долларов, Google выбрала его упрощенную версию - Snapdragon 865G, продающуюся там же за 16,5 долларов. Теперь очевидный преемник потребует установки Snapdragon 875, который будет стоить явно не дешевле прежнего выбора. В результате придется ломать стратегию вывода смартфона на рынок, что выглядит невероятным.

В то же время выпускать весной 2021 года новый смартфон с чипсетом Snapdragon 865/865+ на борту и выдавать его за флагман, тоже не кажется логичным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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