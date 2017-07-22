Слухи о Google Pixel 6 говорят о его возможном анонсе в марте 2021 года. Этой информацией поделился известный и авторитетный сетевой источник Макс Вайнбах. Он написал об этом в своем Twitter-блоге, подчеркнув, что сильно сомневается в достоверности этого слуха, хотя и получил его из двух разных источников.
This is the biggest rumor I've heard in ages, and I mean this is an unsubstantiated rumor I've heard from like 2 people so absolutely don't believe it, but apparently there's a true flagship Pixel coming out in like March 2021. Again, unsubstantiated rumor.
Чтобы понять сомнения Макса Вайнбаха, следует напомнить о нынешнем «флагмане» - смартфоне Google Pixel 5. По мнению не только экспертов, но и обычных пользователей, эта модель оказалась «странной» и «непонятной». С одной стороны, этот смартфон был наделен рядом функций, характерных для флагманских моделей - беспроводная зарядка и защита от попадания влаги и пыли уровня IP68. С другой стороны, модель была оснащена совсем не топовым чипом - 8-ядерным Snapdragon 765G с графическим процессором Adreno 620. Это отразилось на совсем не топовой производительности смартфона.
Такое решение Google многим не понравилось, поэтому Pixel 5 так и не смог стать бестселлером.
И теперь неожиданно в сети появился слух, что Google собирается изменить ситуацию в свою пользу и выпустить новый флагман с мощным процессором, наметив провести его анонс в марте 2021 года. Правда это или нет?
Эксперты сходятся во мнении, что, скорее всего, Google не пойдет по этому пути, и ждать выпуска флагмана следующей весной не стоит. Это объясняется несколькими причинами.
Очевидно, что при разработке Pixel 5 Google отказалась от установки топового чипсета ради сохранения цены смартфона на низком уровне. В результате взамен более дорогого чипа Snapdragon 865, который стоит на Amazon 35 долларов, Google выбрала его упрощенную версию - Snapdragon 865G, продающуюся там же за 16,5 долларов. Теперь очевидный преемник потребует установки Snapdragon 875, который будет стоить явно не дешевле прежнего выбора. В результате придется ломать стратегию вывода смартфона на рынок, что выглядит невероятным.
В то же время выпускать весной 2021 года новый смартфон с чипсетом Snapdragon 865/865+ на борту и выдавать его за флагман, тоже не кажется логичным.
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