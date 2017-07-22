Многие привыкли, что мышь необходимо перемещать по коврику или любой другой поверхности, чтобы добиться перемещения курсора по экрану дисплея в нужном направлении. Многие делают это и не замечают, что часто сталкиваются с определенными неудобствами. Новая трекбольная мышь Logitech Ergo M575, анонс которой состоялся сегодня, позволяет устранить неудобства, о которых большинство даже не задумываются.
Первое неудобство состоит в ограниченности свободного пространства на рабочем столе. Очень часто стол завален различными предметами, что мешает движениям мыши. Ее перемещения ограничены, у нее нет много места для движения. Когда происходит столкновение с каким-либо из предметов на столе, то это вызывает неудобство или раздражение.
Другая проблемная ситуация связана с загрязнением поверхности, по которой движется мышь. Это приводит к неуверенному перемещению курсора по экрану.
Новая трекбольная мышь Logitech Ergo M575 является преемницей Ergo M570. В отличие от обычной мыши, для перемещения курсора которой требуется перемещать руку, трекбольная мышь Ergo M575 остается неподвижной. Она лежит на одном месте, а чтобы перемещать курсор, достаточно провернуть трекбол сбоку с помощью большого пальца.
Мышь разработана с учетом формы руки и должна быть более удобной в работе, чем обычная мышь. У нее также есть три программируемые кнопки, две из которых находятся слева. Трекбол можно разобрать, и его легко чистить.
Подключение Logitech Ergo M575 производится через Bluetooth с низким энергопотреблением или через универсальный USB-порт. Мышь поддерживает Windows, macOS и iPadOS.
По оценкам Logitech, при питании от одной батареи AA срок службы составляет до 24 месяцев при подключении через USB-приемник и до 20 месяцев при подключении через Bluetooth.
Logitech продает эту модель на своем официальном сайте за 49,99 долларов.
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