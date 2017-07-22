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Суперкомпьютер «Политехник - РСК Торнадо» СПбПУ занял 22-ю позицию в мировом рейтинге IO500

29 октября 2020, 23:00




Суперкомпьютерный центр «Политехнический» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого подвел итоги пятилетней работы и обнародовал достигнутые результаты проведенных исследований и моделирования в области фундаментальных наук, а также выполненные решения сложных прикладных задач в интересах промышленности и экономики России.

Работы по созданию суперкомпьютерного центра были начаты в 2014 году, в 2015 г. СКЦ «Политехнический» был введен в эксплуатацию. Проект был реализован в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» и Федеральной адресной инвестиционной программы.

Суперкомпьютер «Политехник - РСК Торнадо» Политеха Петра Великого Спб 22 мировой рейтинг IO500


Построенный в СКЦ «Политехнический» суперкомпьютер «Политехник - РСК Торнадо» имеет две кластерные системы, созданные и установленные специалистами группы компаний РСК. Они входят в текущую редакцию рейтинга Top50 самых мощных суперкомпьютеров в России и СНГ, занимая в нем 4-е и 19-е места. Суммарная пиковая производительность вычислительных ресурсов Суперкомпьютерного центра СПбПУ составляет сейчас 1,6 ПФЛОПС.

Суперкомпьютер «Политехник - РСК Торнадо» Политеха Петра Великого Спб 22 мировой рейтинг IO500


Плановая модернизации суперкомпьютера «Политехник - РСК Торнадо» проводилась в течение 2020 года. В результате пиковая производительность системы выросла на 29%, что позволило подняться на 4-ю строку списка Top50 (с 5-й позиции полгода назад), а пиковая производительность выросла на 29% до уровня 1,309 ПФЛОПС.

Согласно индустриальному тесту LINPACK максимальная производительность этого суперкомпьютера СПбПУ достигла теперь уровня 910,31 ТФЛОПС.

Существенного прироста вычислительной мощности удалось достичь благодаря установке нового вычислительного сегмента, состоящего из 64-х вычислительных узлов на базе высокопроизводительных серверных процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения (модели Intel Xeon Platinum 8268, Intel Xeon Gold 6248R), а также серверных плат Intel Server Board S2600BPB, твердотельных дисков Intel SSD и Intel Optane SSD.

Суперкомпьютер «Политехник - РСК Торнадо» Политеха Петра Великого Спб 22 мировой рейтинг IO500


Технологической основой суперкомпьютера суперкомпьютера «Политехник - РСК Торнадо» является универсальное высокоплотное и энергоэффективное решение «РСК Торнадо» со 100% жидкостным охлаждением на «горячей воде» - разработка специалистов российской группы компаний РСК.

В июле 2020 года суперкомпьютер «Политехник - РСК Торнадо» попал на 22-ю позицию в мировом рейтинге IO500 - новом индустриальном списке суперкомпьютеров с самыми высокопроизводительными системами хранения данных HPC-класса. В выстроенном вычислительном комплексе присутствуют только две российские системы, обе производства группы компаний РСК. Столь хороших результатов удалось достичь благодаря применению уникальной технологии создания масштабируемых распределённых и компонуемых «по требованию» систем хранения данных RSC Storage-on-Demand на основе твердотельных дисков Intel SSD и Intel Optane SSD с интерфейсами NVMe.

Суперкомпьютер «Политехник - РСК Торнадо» Политеха Петра Великого Спб 22 мировой рейтинг IO500


Суперкомпьютерный центр СПбПУ ориентирован на решение междисциплинарных естественно-научных задач и поддержку проектирования сложных технических систем для высокотехнологичных наукоемких секторов науки и промышленности.



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