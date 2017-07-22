Европейская компания SilentiumPC, известная на рынке как производитель качественных аксессуаров для игровых систем и работающая под брендом SPC Gear, представила новую серию игровых клавиатур GK630K. Новые модели выделяются на фоне стандартных клавиатур отсутствием цифрового блока, расширенным списком адаптированных региональных раскладок и множеством обязательных функций.
Первое отличие, которое бросается в глаза - это отсутствие у клавиатур новой линейки GK630K цифрового блока. Благодаря этому, достигнута большая компактность, что в сочетании с механической клавиатурой делает ее интересной для геймеров.
Чтобы удовлетворить высоким требованиям амбициозных геймеров, SPC Gear реализовала в модели GK630K несколько вариантов с красным, синим и коричневым переключателями Kailh. Они помогаю выбрать правильную тактильную или скоростную отдачу клавиш, что помогает геймерам лучше справляться в играх с трудными ситуациями, а также улучшить скорость набора текста. Благодаря новым возможностям, можно выбрать между линейными или тактильными настройками, между сильной или умеренной отдачей при нажатии.
Все модели SPC Gear GK630K оснащены полноценной RGB-подсветкой с различными опциями. Управление подсветкой осуществляется через специальную программную настройку SPC Gear, которая позволяет подобрать качество отклика, желаемое пользователем.
Высокая стабильность и устойчивость новой клавиатуры на столе обеспечивается за счет гладкого шасси с алюминиевой накладкой.
Впервые в истории бренда SPC Gear новые модели выпущены не только с раскладкой клавиатуры для США, но и с региональными раскладками для определенных стран Европы, ориентируясь по вкусу геймеров из этих регионов. В числе «новых» адресатов называются страны Скандинавии, Германии и ряд других стран, включая Чехию и Венгрию.
Рекомендованная цена новой модели составляет 54,90 евро (5100 руб.).
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