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Игровая клавиатура GK630K компании SPC Gear впервые адаптирована для Европы

30 октября 2020, 10:19




Европейская компания SilentiumPC, известная на рынке как производитель качественных аксессуаров для игровых систем и работающая под брендом SPC Gear, представила новую серию игровых клавиатур GK630K. Новые модели выделяются на фоне стандартных клавиатур отсутствием цифрового блока, расширенным списком адаптированных региональных раскладок и множеством обязательных функций.

SPC Gear представила игровую клавиатуру GK630K с адаптированными региональными настройками для Европы


Первое отличие, которое бросается в глаза - это отсутствие у клавиатур новой линейки GK630K цифрового блока. Благодаря этому, достигнута большая компактность, что в сочетании с механической клавиатурой делает ее интересной для геймеров.

Чтобы удовлетворить высоким требованиям амбициозных геймеров, SPC Gear реализовала в модели GK630K несколько вариантов с красным, синим и коричневым переключателями Kailh. Они помогаю выбрать правильную тактильную или скоростную отдачу клавиш, что помогает геймерам лучше справляться в играх с трудными ситуациями, а также улучшить скорость набора текста. Благодаря новым возможностям, можно выбрать между линейными или тактильными настройками, между сильной или умеренной отдачей при нажатии.

SPC Gear представила игровую клавиатуру GK630K с адаптированными региональными настройками для Европы


Все модели SPC Gear GK630K оснащены полноценной RGB-подсветкой с различными опциями. Управление подсветкой осуществляется через специальную программную настройку SPC Gear, которая позволяет подобрать качество отклика, желаемое пользователем.

Высокая стабильность и устойчивость новой клавиатуры на столе обеспечивается за счет гладкого шасси с алюминиевой накладкой.

SPC Gear представила игровую клавиатуру GK630K с адаптированными региональными настройками для Европы


Впервые в истории бренда SPC Gear новые модели выпущены не только с раскладкой клавиатуры для США, но и с региональными раскладками для определенных стран Европы, ориентируясь по вкусу геймеров из этих регионов. В числе «новых» адресатов называются страны Скандинавии, Германии и ряд других стран, включая Чехию и Венгрию.

Рекомендованная цена новой модели составляет 54,90 евро (5100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

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