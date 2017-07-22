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Роутер Alcatel LINKZONE MW45V предоставляет доступ к интернету через сети 4G LTE и Wi-Fi

30 октября 2020, 11:46




Компания TCL объявила о начале продаж в России 4G Wi-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V. Новое устройство предоставляет стабильный высокоскоростной доступ к интернету с подключением через любой из двух каналов - передача данных - в сетях 4G LTE и по Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц 2×2 MIMO. Благодаря этому решению модель можно использовать как удобную точку интернет-доступа в стационарных и мобильных условиях. Она позволяет иметь стабильное подключение к интернету во время деловых поездок, загородного отдыха или путешествий.

Новая модель Alcatel LINKZONE MW45V отличается демократичной ценой. Она поступит в продажу 2 ноября 2020 года по цене 2 990 руб. Компактный и легкий роутер имеет вес всего 78 гр.

TCL запустила в продажу роутер Alcatel LINKZONE MW45V, предоставляющий доступ к Интернету через сети 4G LTE и по Wi-Fi


Устройство оснащено съемной батареей повышенной емкости 2150 мАч, обеспечивающей автономный веб-серфинг до 7 часов. При подключении к источнику внешнего питания, например, зарядному устройству от смартфона, роутер может работать без аккумуляторной батареи. Время полной зарядки аккумулятора - 3 часа.

Благодаря технологии RNDIS новый 4G Wi-Fi-роутер можно использовать как USB-модем при подключении к компьютеру без установки дополнительных программ. Допускается подключение до 10 Wi-Fi клиентов одновременно.

TCL запустила в продажу роутер Alcatel LINKZONE MW45V, предоставляющий доступ к Интернету через сети 4G LTE и по Wi-Fi


По данным производителя, новый роутер поддерживает передачу данных в сети 4G LTE со скоростью до 150/50 Мбит/с при загрузке/отправке. Скорость передачи данных по Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц 2×2 MIMO достигает 150 Мбит/с.

Первые поставки Alcatel LINKZONE MW45V на российский рынок начала осуществлять компания MERLION, официальный дистрибьютор TCL в России.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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