Компания TCL объявила о начале продаж в России 4G Wi-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V. Новое устройство предоставляет стабильный высокоскоростной доступ к интернету с подключением через любой из двух каналов - передача данных - в сетях 4G LTE и по Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц 2×2 MIMO. Благодаря этому решению модель можно использовать как удобную точку интернет-доступа в стационарных и мобильных условиях. Она позволяет иметь стабильное подключение к интернету во время деловых поездок, загородного отдыха или путешествий.
Новая модель Alcatel LINKZONE MW45V отличается демократичной ценой. Она поступит в продажу 2 ноября 2020 года по цене 2 990 руб. Компактный и легкий роутер имеет вес всего 78 гр.
Устройство оснащено съемной батареей повышенной емкости 2150 мАч, обеспечивающей автономный веб-серфинг до 7 часов. При подключении к источнику внешнего питания, например, зарядному устройству от смартфона, роутер может работать без аккумуляторной батареи. Время полной зарядки аккумулятора - 3 часа.
Благодаря технологии RNDIS новый 4G Wi-Fi-роутер можно использовать как USB-модем при подключении к компьютеру без установки дополнительных программ. Допускается подключение до 10 Wi-Fi клиентов одновременно.
По данным производителя, новый роутер поддерживает передачу данных в сети 4G LTE со скоростью до 150/50 Мбит/с при загрузке/отправке. Скорость передачи данных по Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц 2×2 MIMO достигает 150 Мбит/с.
Первые поставки Alcatel LINKZONE MW45V на российский рынок начала осуществлять компания MERLION, официальный дистрибьютор TCL в России.
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