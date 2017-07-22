Samsung занимает первое место на глобальном рынке смартфонов и второе место на рынке планшетов. Мировой рынок смартфонов уверенно восстанавливался в 3 квартале 2020 года с квартальным ростом на 32%.
Мировой рынок планшетов в 3 квартале 2020
Согласно отчету IDC (International Data Corporation) за третий квартал 2020 года, южнокорейская Samsung сумела вырваться на второе место в мире среди поставщиков планшетов. Компании удалось отгрузить за этот период 9,4 млн планшетов. В результате ее доля выросла до 19,8%.
Поставки Samsung показали также самую высокую динамику роста среди всех ведущих в мире производителей планшетов - в течение года продажи компании увеличились на 89,2%.
Первое место со значительным опережением заняла компания Apple. Она возглавила нынешний список IDC с долей рынка 29,2%. Объем поставок планшетов Apple iPad за 3 квартал 2020 года составили 13,9 млн штук.
На третьем месте теперь оказалась компания Amazon, продажи планшетов которой сократились в третьем квартале 2020 года. Гигант электронной коммерции занял 11,4% рынка и поставил 5,4 млн планшетов. Четвертое и пятое места поделили, соответственно, Huawei и Lenovo.
За последние несколько месяцев Samsung выпустила сразу несколько моделей планшетов, в том числе флагманские Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Модель Galaxy Tab S7+ 5G стала первым в мире планшетом с возможностью подключения к сети 5G.
Мировой рынок смартфонов в 3 квартале 2020
На мировом рынке смартфонов Samsung чувствовала себя в 3 квартале 2020 года еще более уверенно. Вчера стало известно, что модели серии Galaxy S20 стали самыми продаваемыми в мире смартфонами для 5G в первом полугодии 2020 года.
Оценку мирового рынка смартфонов сегодня опубликовала компания Counterpoint.
В ее исследовательском отчете сообщается, что в 3 квартале этого года мировой рынок смартфонов сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но не все так печально - одновременно он вырос на 32% по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объем поставок за квартал достиг уровня 365,6 млн шт.
Восстановление глобального рынка смартфонов происходит, согласно отчету, в основном благодаря повышению спроса на ключевых рынках, к числу которых отнесены США, Индия и страны Латинской Америки.
Лидирующие позиции сохраняются за компанией Samsung. На мировом рынке смартфонов ее доля составляет 22%, причем за год поставки Samsung выросли на 2%, а за квартал - на 47%. Более того, Samsung удалось потеснить Xiaomi на индийском рынке и стать ведущим брендом смартфонов на этом многообещающем локальном рынке.
Второе место занимает китайская компания Huawei. Несмотря на то, что она испытывает серьезные трудности из-за проблем ограничений, введенных США, ей удалось сохранить за собой 14% рынка. В то же время в годовом исчислении поставки Huawei упали на 24%, а по сравнению с предыдущим кварталом сокращение составило 7%.
Многие эксперты отмечают также интересную особенность, что Xioami удалось обойти Apple и занять третье место с долей мирового рынка 13%. Годовой прирост составил 46%, квартальный - 75%. Apple со своей долей 11% занимает сейчас четвертое место в рейтинге. За год ее продажи снизились на 7%.
OPPO и Vivo заняли пятую и шестую позицию, соответственно. А самый впечатляющий рост показала компания Realme, поддерживаемая OPPO. Она занимает сейчас седьмое место с долей рынка 4%. Компания показала впечатляющий рост - 45% за год и 132% за квартал.
Отчет показывает впечатляющий рост двух брендов - Xioami и Realme. В основном это связано с растущим спросом на ключевых рынках, таких как Китай, Индия, Индонезия, Филиппины и другие страны Юго-Восточной Азии.
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