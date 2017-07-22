Microsoft подтвердила полную поддержку RDNA 2 для игровых консолей Xbox Series X и Series S
30 октября 2020, 16:01
На следующий день после анонса новой игровой платформы AMD Radeon RDNA 2 компания Microsoft официально поздравила своего технологического партнера, подтвердив свою готовность в поддержке новых возможностей RDNA 2 со стороны игровых консолей Xbox Series X и Series S нового поколения. Поздравления буди опубликованы в блоге https://news.xbox.com/en-us/2020/10/28/a-closer-look-at-how-xbox-series-xs-integrates-full-amd-rdna-2-architecture/ Xbox Wire.
Помимо поздравлений, Microsoft отметила важность новых возможностей архитектурой RDNA 2, которые теперь становятся частью функционального наполнения консолей Xbox Series X и Series S. За счет появления новых аппаратных возможностей становится возможным реализовать такие важные новые функции, как DirectX Raytracing, Mesh Shaders, Sampler Feedback и Variable Rate Shading с аппаратным ускорением.
О чем конкретно идет речь?
DirectX Raytracing - это функция Microsoft DirectX, предназначенная для трассировки лучей в режиме реального времени. Впервые она была представлена на платформе NVIDIA Volta, а аппаратно реализована на видеокарте NVIDIA GeForce 20 в 2018 году.
Mesh Shaders - это технология отрисовки шейдерной сетки, натянутой на объект сложной формы. Она применяется для реализации программируемого шейдерного конвейера в расчетах сцен. Благодаря повышению степени детализации, новая функция позволяет повысить качество изображения при рендеринге большого числа сложных объектов в сцене.
SFS (Sampler Feedback Streaming - это технология адаптивного стриминга нужного мипа (конкретный образец текстуры, выбранный из набора растеризованных текстур под разные разрешения) для отображения графических объектов на сцене.
Variable Rate Shading - это технология сжатия графики на уровне затенений для отображения их при движении.
Microsoft также отметила, что в настоящее время игровые консоли Xbox Series X | S являются единственным на рынке оборудованием следующего поколения, которое предоставляет геймерам полную аппаратную поддержку для всех возможностей RDNA 2, показанных AMD во время анонса. Это также означает, что Microsoft - единственный производитель, который готов к функциональному наполнения всего потенциала, заложенного в RDNA 2.
Единственное исключение составляет игровая консоль Sony PlayStation 5. Однако по мнению Microsoft, еще не все новые возможности архитектуры RDNA 2 нашли себе место на платформе Sony.
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