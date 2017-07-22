Компания Samsung Electronics объявила о глобальном запуске новой службы SmartThings Find, которая будет помогать быстро владельцам устройств семейства Galaxy (смартфоны, планшеты, умные часы, наушники) отыскивать их. Служба SmartThings Find совместима с любыми устройствами, работающими под управлением Android 8 или Tizen 5.5 или более поздних версий.
Чтобы найти потерянное или случайно забытое устройство, потребуется сначала пройти процесс быстрой регистрации. Это позволит сохранить конфиденциальность как информации о потерянном устройстве, так и личность его владельца.
В отличие от других, существующих утилит подобного назначения, сервис SmartThings Find позволяет отыскивать устройства, даже когда они находятся «вне сети» - т.е. если пропавшее устройство отключено от мобильной сети или другого подключенного устройства и поэтому недоступно для дистанционного управления.
Секрет технологии поиска основан на том, что если пользователи SmartThings выбрали режим безопасного применения, то в этом случае, даже если устройство находится в автономном режиме в течение 30 минут или более, то оно способно самостоятельно выдавать вовне сигнал BLE. Этот сигнал может быть автоматически получен другими устройствами.
Если ранее была оставлена заявка на поиск этого устройства, то любой ближайший смартфон или планшет Galaxy, владелец которого решил помочь в поиске потери, может уведомить сервер Samsung о своем местонахождении, а также о получении им сигнала «потеря». Сервис в свою очередь уведомит владелец устройства, что его потерянный гаджет найден. Все пользовательские данные, передаваемые через сервис SmartThings Find, зашифрованы и надежно защищены. Поэтому местоположение устройства не будет раскрыто никому, кроме его владельца.
Новый способ поиска позволяет отыскать, например, наушники, которые уронили за диван, или смартфон, который был украден и отключен от сети. Их владелец может даже не вспомнить о возможности поиска в указанном месте. Служба SmartThings Find поможет сохранить больше Galaxy в безопасности.
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