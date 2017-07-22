РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung запустил сервис SmartThings Find для поиска утерянных или забытых устройств Galaxy

30 октября 2020, 20:02




Компания Samsung Electronics объявила о глобальном запуске новой службы SmartThings Find, которая будет помогать быстро владельцам устройств семейства Galaxy (смартфоны, планшеты, умные часы, наушники) отыскивать их. Служба SmartThings Find совместима с любыми устройствами, работающими под управлением Android 8 или Tizen 5.5 или более поздних версий.

Чтобы найти потерянное или случайно забытое устройство, потребуется сначала пройти процесс быстрой регистрации. Это позволит сохранить конфиденциальность как информации о потерянном устройстве, так и личность его владельца.

Samsung Launches SmartThings Find


В отличие от других, существующих утилит подобного назначения, сервис SmartThings Find позволяет отыскивать устройства, даже когда они находятся «вне сети» - т.е. если пропавшее устройство отключено от мобильной сети или другого подключенного устройства и поэтому недоступно для дистанционного управления.

Секрет технологии поиска основан на том, что если пользователи SmartThings выбрали режим безопасного применения, то в этом случае, даже если устройство находится в автономном режиме в течение 30 минут или более, то оно способно самостоятельно выдавать вовне сигнал BLE. Этот сигнал может быть автоматически получен другими устройствами.

Если ранее была оставлена заявка на поиск этого устройства, то любой ближайший смартфон или планшет Galaxy, владелец которого решил помочь в поиске потери, может уведомить сервер Samsung о своем местонахождении, а также о получении им сигнала «потеря». Сервис в свою очередь уведомит владелец устройства, что его потерянный гаджет найден. Все пользовательские данные, передаваемые через сервис SmartThings Find, зашифрованы и надежно защищены. Поэтому местоположение устройства не будет раскрыто никому, кроме его владельца.




Новый способ поиска позволяет отыскать, например, наушники, которые уронили за диван, или смартфон, который был украден и отключен от сети. Их владелец может даже не вспомнить о возможности поиска в указанном месте. Служба SmartThings Find поможет сохранить больше Galaxy в безопасности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Samsung Display получила лицензию на поставку дисплейных панелей для Huawei
  • Флагманские чипсеты Samsung Exynos могут обзавестись графикой AMD уже в 2021 году
  • Strategy Analytics: Samsung остается мировым лидером по поставкам памяти для смартфонов
  • Samsung Galaxy S21 Ultra будет оснащен 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 65 Вт
  • Инсайдеры раскрыли характеристики и дизайн будущего смартфона Samsung Galaxy A42 5G среднего класса

    • предыдущая новость
    ICmasters препарировали процессор Apple A14 под микроскопом

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Огромная экономия с Bobkeys.com: подлинная пожизненная Windows 10 всего за 852 рубля Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка 3 лучших бесплатных программы для записи видео с экрана в 2020
    3 лучших бесплатных программы для записи видео с экрана Лучший монитор Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE Лучший компьютерный корпус 3 лучших бесплатных программы для записи видео с экрана
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 октября, 2020

    Samsung запустил сервис SmartThings Find для поиска утерянных или забытых устройств Galaxy

    ICmasters препарировали процессор Apple A14 под микроскопом

    Microsoft подтвердила полную поддержку RDNA 2 для игровых консолей Xbox Series X и Series S

    Samsung занимает первое место на рынке смартфонов и второе место на рынке планшетов в мире

    Роутер Alcatel LINKZONE MW45V предоставляет доступ к интернету через сети 4G LTE и Wi-Fi

    Игровая клавиатура GK630K компании SPC Gear впервые адаптирована для Европы

    29 октября, 2020

    Суперкомпьютер «Политехник - РСК Торнадо» СПбПУ занял 22-ю позицию в мировом рейтинге IO500

    Мышь Logitech Ergo M575 с трекболом позволяет работать даже на захламленном столе

    Google Pixel 6 могут представить уже в марте 2021 года

    Samsung зарегистрировала товарный знак «Galaxy Space» для VR-гарнитуры

    Ситуация вокруг запретов на поставки Huawei остается запутанной

    Microsoft показала контроллер PIVOT, добавляющий осязание в виртуальную реальность

    Kioxia запустила строительство завода Fab7 для выпуска 3D флэш-памяти BiCS FLASH

    MediaTek Dimensity 1000+ назван лучшим чипсетом для сетей 5G

    Новый iPhone 13: первые слухи о флагмане следующего года

    28 октября, 2020

    AMD представила видеокарты Radeon RX 6000: Nvidia придется подвинуться

    CORSAIR анонсировал процессорный водоблок Hydro XC5 RGB для сокетов Intel/AMD

    iiyama добавила в линейку мониторов G-Master две новые изогнутые модели Red Eagle (24" и 32")

    Oppo готовит смартфон с премиальным чипсетом Snapdragon 870

    3D-принтер напечатал 3DBenchy - самую крошечную лодку в мире длиной 30 микрон

    ССЫЛКИ