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Модуль памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme был разогнан до 5300 МГц

30 октября 2020, 21:05




Компания ADATA Technology, известный производитель модулей DRAM и флэш-памяти NAND, заявила о достижении исследовательской лаборатории XPG (XOCL) рекордного разгона модуля памяти SPECTRIX D50 Xtreme RGB DDR4. Ей удалось устойчиво разогнать его до частоты 5300 МГц. Рекордная производительность была достигнута с использованием материнской платы MSI MEG B550 Unify X с процессором AMD Ryzen 7 PRO 4750G.

Модуль памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme


Модель совместим с самыми новыми платформами Intel и AMD. Сам модуль памяти SPECTRIX D50 Xtreme полностью совместим с XMP 2.0, что упрощает его разгон при установке в компьютер, имеющий соответствующую поддержку. Наличие такой поддержки означает, что геймер получает в свое распоряжение множество вариантов для разгона. Например, он может делать это в том числе напрямую из операционной системы, а не путем сложных манипуляций через настройки BIOS.

Модуль памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme разогнан до 5300 МГц


Компания приводит скриншот с тестовой площадки, где проводились испытания. Показаны характеристики всех устройств, участвовавших в эксперименте. Показана температура разогрева модуля памяти, которая составила 37°С.

Высокий результат и надежность работы модуля памяти SPECTRIX D50 Xtreme объясняется тем, что при его производстве используются микросхемы и печатные платы только самого высокого качества, отметил вендор. Благодаря этому, достигается необходимая стабильность, надежность и производительность в работе модуля.

Модуль памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme


SPECTRIX D50 Xtreme оснащен элегантным и прочным металлическим радиатором, украшен интересным линейными геометрическим дизайном в смелых формах. Есть треугольная световая полоса RGB, которая идеально вписывается в дизайн модуля и будет интересна геймерам для моддинга.



Более того, SPECTRIX D50 Xtreme выпускается в ограниченном выпуске. Для продажи используется специальная упаковка с глянцевым внешним видом и премиальная коробка.

Модуль памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme




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