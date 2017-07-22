Компания ADATA Technology, известный производитель модулей DRAM и флэш-памяти NAND, заявила о достижении исследовательской лаборатории XPG (XOCL) рекордного разгона модуля памяти SPECTRIX D50 Xtreme RGB DDR4. Ей удалось устойчиво разогнать его до частоты 5300 МГц. Рекордная производительность была достигнута с использованием материнской платы MSI MEG B550 Unify X с процессором AMD Ryzen 7 PRO 4750G.
Модель совместим с самыми новыми платформами Intel и AMD. Сам модуль памяти SPECTRIX D50 Xtreme полностью совместим с XMP 2.0, что упрощает его разгон при установке в компьютер, имеющий соответствующую поддержку. Наличие такой поддержки означает, что геймер получает в свое распоряжение множество вариантов для разгона. Например, он может делать это в том числе напрямую из операционной системы, а не путем сложных манипуляций через настройки BIOS.
Компания приводит скриншот с тестовой площадки, где проводились испытания. Показаны характеристики всех устройств, участвовавших в эксперименте. Показана температура разогрева модуля памяти, которая составила 37°С.
Высокий результат и надежность работы модуля памяти SPECTRIX D50 Xtreme объясняется тем, что при его производстве используются микросхемы и печатные платы только самого высокого качества, отметил вендор. Благодаря этому, достигается необходимая стабильность, надежность и производительность в работе модуля.
SPECTRIX D50 Xtreme оснащен элегантным и прочным металлическим радиатором, украшен интересным линейными геометрическим дизайном в смелых формах. Есть треугольная световая полоса RGB, которая идеально вписывается в дизайн модуля и будет интересна геймерам для моддинга.
Более того, SPECTRIX D50 Xtreme выпускается в ограниченном выпуске. Для продажи используется специальная упаковка с глянцевым внешним видом и премиальная коробка.
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