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Преимущества айфон 11

31 октября 2020, 15:08


На правах рекламы.

После успеха смартфона Apple iPhone XR, в этом году такая же доля постигла iPhone 11. И несмотря на то, что в 2020 году компания представила новую линейку, прошлогодняя модель на порядок впереди по количеству продаж. Какие же особенности привлекают тех, кто решил заказать Айфон 11?

Преимущества айфон 11


Внешний дизайн смартфона

IPhone 11 мало чем отличается от XR. Экран по-прежнему окружен явно выраженной рамкой из алюминия. Зато задняя панель несколько преобразилась. Логотип разместился прямо посередине, а количество камер возросло до двух. Исчезли дополнительные надписи, теперь надкушенное яблоко говорит само за себя.

В историю ушли коралловый и голубой цвета для корпуса. Зато пришли два новых оттенка - фиолетовый и зеленый. Таким образом общее количество расцветок осталось неизменным - шесть штук:


  • красный;
  • черный;
  • белый;
  • желтый;
  • фиолетовый;
  • зеленый.



Внешние параметры не изменились, вес и толщина остались прежними. OLED-дисплей по выбору производителей стал привилегией только iPhone 11 Pro и Pro Max. Смартфон Айфон 11 остался со старой IPS матрицей, которую называют Liquid Retina HD. Диагональ дисплея составляет 6,1 дюйма. Он поддерживает технологию Dolby Vision и HDR 10.

Тенденция современного направления в производстве мобильных телефонов - стремление увеличить площадь дисплея. Это достигается путем избавления от рамки и кнопок на передней панели. И хотя другие бренды, например, Xiaomi, достигли больших результатов, дисплей iPhone 11 считается самым совершенным из IPS-дисплеев.

А что внутри?

Компания Apple не изменяет себе и продолжает сотрудничество с Bionic. Шестиядерная модель А13 стала сердцем Айфон 11. Это сочетание вместе с 4 Гб оперативной памяти справится с несколькими трудными задачами одновременно.

Аккумулятор стал немного больше. Теперь его емкость составляет 3046 мА/ч. Это ненамного больше, и как показывает практика при активном использовании зарядку надо производить ежедневно. Для менее активных пользователей достаточно девайс заряжать раз в полтора дня. Быстрая зарядка теперь производится от адаптера в 18 Вт, но в базовом комплекте есть переходник только на 5 Вт.

Начиная с 11-го поколения, Apple внедрила новый стандарт защиты IP68. Он предусматривает не только повышенную защиту от пыли, но и от попадания воды.

Фото- и видеосъемка

На задней панели смартфона вы найдете модуль из двух камер с разрешением 12 Мп каждая. На более старших версиях появился еще и модуль телефото. В iPhone 11 реализованы только широкоугольная и сверхширокоугольная камеры. Возможно некоторым не хватит двукратного оптического зума, который есть в следующих версиях. Но это дело вкуса.

Если учесть, что за год цена на Айфон 11 немного снизилась, то фанаты компании могут позволить себе именно его. Вы получите самое мощное железо, отличную камеру, продвинутый дисплей и великолепный звук. Последний одинаково хорош, как в наушниках, так и при прослушивании через динамики.

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