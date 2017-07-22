Датская компания Jabra, основанная еще в 1869 году и сегодня являющаяся лидером в создании высококачественных аудио- и видеорешений для пользователей и бизнеса, анонсировала выпуск новой модели в линейке профессиональных спикерфонов - Speak 750. Устройство отличается компактным размером, позволяет за считанные секунды создать импровизированный конференц-зал с оборудованным спикерфоном в любом месте.
Модель Speak 750 отличается наличием полного дуплекса, т.е. она позволяет передавать и принимать звук единовременно с сохранением естественного звучания. Спикерфон гарантирует одновременную высококачественную трансляцию звука для всех участников переговоров вне зависимости от места их нахождения относительно спикерфона. Благодаря круговому обзору все участники могут быть позиционированы по месту их нахождения относительно гаджета.
Благодаря использованию динамика класса HiFi обеспечивается воспроизведение речи, музыки и мультимедиа на превосходном уровне качества при использовании в небольших переговорных. После установки оборудования участники видеоконференции общаются дистанционно так, как при личном общении, без риска пропустить важную информацию.
Подключение к устройству осуществляется дистанционно через систему унифицированных коммуникаций по USB или Bluetooth. Всенаправленный микрофон позволяет принимать источник звука, приходящий с любой стороны (на 360°). Дальность беспроводной связи между спикерфоном и источником коммутации (адаптером Bluetooth) может доходить до 30 метров, а между спикерфоном и смартфоном/планшетом - до 10 метров.
Решение сертифицировано для работы с платформой Microsoft Teams. После подключения и нажатия на специальную кнопку, связь с коллегами создается мгновенно. Поддерживается интеграция с голосовыми помощниками Siri или Google Assistant. Настройка быстрого вызова осуществляется через программу Jabra Direct.
Speak 750 может быть сопряжен с 8 мобильными устройствами по Bluetooth, обеспечивая активное аудиовоспроизведение с двух устройств. Время непрерывной работы без подзарядки составляет 11 часов.
Спикерфон Jabra Speak 750 будет продаваться по рекомендованной цене 299 евро (27 700 руб.).
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