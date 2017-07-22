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Apple AirPods Pro трещат и теряют басы, усиливают шум с улиц взамен его подавления

31 октября 2020, 20:57




Apple признала наличие проблем со звуком у отдельных экземпляров беспроводных наушников AirPods Pro, которые продаются, в том числе в России, за 14-16 тыс. рублей. Компания обещает бесплатно заменить их на новые и исправные экземпляры.

Информация о дефекте была опубликована на странице поддержки Apple. Там же была подробно описана программа обслуживания AirPods Pro для тех, кто столкнулся с проблемами.

На той же странице Apple было отмечено также, что процент неисправных устройств AirPods Pro, у которых проявляются подобные проблемы со звуком, достаточно небольшой. Компания указывает, что их встречается «единицы», отмечая, что все дефектные экземпляры были произведены до октября 2020 года.

Apple AirPods Pro


По всей видимости, информация о проблеме появилась в Apple уже более месяца назад. Ей удалось оперативно найти причину неправильной работы, внести коррективы в производство и начать выпускать уже полностью бездефектные наушники, как минимум с начала октября 2020.

В любом случае, проблемы AirPods Pro заключаются в следующем:

  • У некоторых моделей возникает треск в наушниках или появляются статические звуки, которые усиливаются, если пользователь находится в шумной обстановке, например, во время тренировки или при разговоре по телефону.
  • Неправильно работает система активного шумоподавления (ANC). Проблемы проявляются в потери басов и усилении фоновых звуков. Например: при проявлении шума с улиц или звука пролетающих самолетов.

Apple отмечает, что готова бесплатно обменять проблемные наушники независимо от того, проявляется ли проблема только на левом/правом/обоих наушниках. Замена будет производиться в авторизованных сервисных центрах Apple.

Сообщается, что Apple планирует выпустить наушники AirPods следующего поколения в 2021 году.



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