Apple признала наличие проблем со звуком у отдельных экземпляров беспроводных наушников AirPods Pro, которые продаются, в том числе в России, за 14-16 тыс. рублей. Компания обещает бесплатно заменить их на новые и исправные экземпляры.
Информация о дефекте была опубликована на странице поддержки Apple. Там же была подробно описана программа обслуживания AirPods Pro для тех, кто столкнулся с проблемами.
На той же странице Apple было отмечено также, что процент неисправных устройств AirPods Pro, у которых проявляются подобные проблемы со звуком, достаточно небольшой. Компания указывает, что их встречается «единицы», отмечая, что все дефектные экземпляры были произведены до октября 2020 года.
По всей видимости, информация о проблеме появилась в Apple уже более месяца назад. Ей удалось оперативно найти причину неправильной работы, внести коррективы в производство и начать выпускать уже полностью бездефектные наушники, как минимум с начала октября 2020.
В любом случае, проблемы AirPods Pro заключаются в следующем:
У некоторых моделей возникает треск в наушниках или появляются статические звуки, которые усиливаются, если пользователь находится в шумной обстановке, например, во время тренировки или при разговоре по телефону.
Неправильно работает система активного шумоподавления (ANC). Проблемы проявляются в потери басов и усилении фоновых звуков. Например: при проявлении шума с улиц или звука пролетающих самолетов.
Apple отмечает, что готова бесплатно обменять проблемные наушники независимо от того, проявляется ли проблема только на левом/правом/обоих наушниках. Замена будет производиться в авторизованных сервисных центрах Apple.
Сообщается, что Apple планирует выпустить наушники AirPods следующего поколения в 2021 году.
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