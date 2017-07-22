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Samsung ведет разработку чипсета среднего класса Exynos 981 для смартфонов Galaxy A

31 октября 2020, 21:50




В разработке Samsung сейчас находится сразу несколько новых чипсетов - Exynos 1080 и Exynos 2100. Эти чипсеты относится к топ-уровню и предназначены для устройств флагманского уровня.

Но кроме этих моделей, в разработке Samsung, похоже, находится также еще и чипсет среднего уровня, который будет предназначен для применения со смартфонами среднего ценового уровня. Новый чипсет носит название Exynos 981.

Samsung ведет разработку чипсета среднего класса Exynos 981 для смартфонов Galaxy A


Информация о этой модели была обнаружена в базе Bluetooth SIG - официальном органе, занимающимся стандартизацией и координацией работ по разработке стандартов Bluetooth, а также отвечающим за лицензирование технологий и товарных знаков Bluetooth для производителей.

Пока нет никакой информации с техническими деталями о новом чипсете. Единственное, что доподлинно известно - будущий чипсет поддерживает Bluetooth 5.2.

Судя по обозначению, речь идет только о промежуточной модернизации существующей версии Exynos 980. Логично предположить, что будущая модель чипсета будет в итоге намного более мощной.

Samsung ведет разработку чипсета среднего класса Exynos 981 для смартфонов Galaxy A


Напомним, что чипсет Exynos 980 используется в Samsung Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G. Судя по всему, модель Exynos 981 предназначена для применения в смартфонах среднего класса Galaxy A.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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