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iFixit: Apple ограничила участие несертифицированных специалистов в ремонте iPhone 12

31 октября 2020, 22:43




Технические специалисты исследовательской компании iFixit обнаружили, что в случае ремонта камеры iPhone 12 потребует повторная авторизация установленного в смартфоне программного обеспечения. Без этого камера после замены или ремонта будет работать, но возможна потери доступа к некоторым ее функциям.

Фактически речь идет о том, что Apple специально ввела определенные ограничения, которые будут препятствовать возможному участию сторонних компаний, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием. Эти ограничения не позволять несертифицированным сторонним компаниям зарабатывать на техническом обслуживании Apple iPhone 12.

iFixit: Apple ограничила участие несертифицированных специалистов в ремонте iPhone 12


Необходимо отметить, что для предыдущих поколений смартфонов iPhone подобные ограничения не вводились. У прежних моделей Apple можно было легко заменить, например, камеру на другую, исправную, без выполнения каких-либо дополнительных действий.

Как отметили специалисты iFixit, наиболее часто в ремонт попадают аппараты, для которых требуется отремонтировать или заменить камеру или дисплей. Теперь Apple вводит дополнительные ограничения, которые не позволяют несертифицированным техническим специалистам заменить или провести мелкий ремонт устройств iPhone 12.

iFixit: Apple ограничила участие несертифицированных специалистов в ремонте iPhone 12


Как отмечают специалисты iFixit, вводимые после несертифицированного ремонта ограничения не будут проявляться сразу. После замены камеры iPhone 12 без официального разрешения смартфоны Apple будут работать, на первый взгляд, нормально, как при покупке. Тем не менее, при их последующей эксплуатации могут возникать определенные ограничения.

В частности, специалисты iFixit отметили, что камеру нельзя будет переключить на режим сверхширокоугольной съемки. Некоторые режимы работы камеры будут работать нормально, тогда как другие режимы станут недоступными.

Специалисты iFixit также утверждают, что авторизация используемого в смартфонах программного обеспечения может быть выполнена только с использованием проприетарного приложения Apple, которое называется System Configuration. Это приложение будет доступно только для официальных ремонтных компаний Apple, такие как Apple Store или Best Buy.

iFixit: Apple ограничила участие несертифицированных специалистов в ремонте iPhone 12

Модели, где требуется повторная авторизация через System Configuration


Отмечается, что подобное ужесточение политики технического обслуживания может в дальнейшем повлиять на рынок стороннего обслуживания iPhone 12. Это снижает возможность участия в обслуживании аппаратов Apple для небольших частных компаний, а также приведет к сужению рынка продажи запчастей для смартфонов Apple.



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