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GeForce RTX 3080 существенно опередил AMD Radeon RX 6800XT на оценочном тесте производительности

01 ноября 2020, 22:32




В ходе недавнего анонса новых видеокарт серии Radeon RX 6000 со стороны их производителя - компании AMD было отмечено, что новые продукты отличаются повышенной производительностью. Это важное заявление требует подтверждение, потому что у геймеров нет уверенности в бесспорном лидерстве AMD на рынке.

Провестипроверку можно на «геймерских» функциях, взяв, например, функцию трассировки лучей. Новые видеокарты позволяют оптимизировать расчеты по этой функции, предоставляя аппаратную поддержку для этой операции. Благодаря этому, обеспечивается более высокая детализация сцен, более полная прорисовка затенений. В качестве сравнений производительности трассировки лучей можно взять видеокарту ее конкурента, например, серии NVIDIA Ampere.

Известно, что у видеокарт серии AMD Radeon RX 6000 имеется аппаратная поддержка трассировки лучей. Для этого в каждом вычислительном блоке выделено по одному ускорителю - RA (Ray Accelerator). У модели RX 6900XT насчитывается 80 таких ускорительных блоков RA, у видеокарты RX 6800XT - 72 блока RA, у RX 6800 - 60 блоков RA.

GeForce RTX 3080 существенно превзошел AMD Radeon RX 6800XT на оценочном тесте производительности


Характеристики этих моделей приведены в следующей таблице. Здесь же приведены также данные для их конкурентов - видеокарт NVIDIA GeForce RTX серии 3000

GeForce RTX 3080 существенно превзошел AMD Radeon RX 6800XT на оценочном тесте производительности


Видно, что две видеокарты - AMD Radeon RX 6800XT (72 RA-блока) и NVIDIA GeForce RTX 3080 (68 ядра RT) достаточно близко между собой с точки зрения поддержки трассировки лучей.

Сравнительные тесты

Компания AMD провела тесты «Procedural Geometry».с использованием Microsoft DXR SDK. В его отчете сообщается, что производительность при выполнении этой операции с помощью видеокарты с архитектурой AMD RDNA 2 выросла в 13,8 раз (471 кадр/с). Такой существенный прирост был достигнут за счет применения аппаратной поддержки функции трассировки лучей. Для сравнения была взята оценка производительности той же видеокарты, запущенной с той же тактовой частотой, но при использовании только программной поддержки трассировки лучей. В этом случае производительность составила 34 кадр/с.

Альтернативные тесты провел Reddit-блоггер NegativeXyzen. Он протестировал производительность на карте ASUS RTX 3080 TUF и сообщил, что средняя частота кадров составила 630.

GeForce RTX 3080 существенно превзошел AMD Radeon RX 6800XT на оценочном тесте производительности


Эксперты сайта Videocardz также провели тест с использованием видеокарты GeForce RTX 3080, работавшей на номинальной тактовой частоте. Средний результат, полученный после трех тестовых прогонов длительностью по 1 минуте, составил 635 кадр/с.

Полученные результаты, сообщают эксперты Videocardz, позволяет сделать вывод, что GeForce RTX 3080 поддерживает функцию трассировки лучей с производительностью, которая примерно на 33% выше, чем Radeon RX 6800 XT.

В то же время тестировщики отмечают, что тесты носили оценочный характер. Имеет смысл дождаться сравнительных испытаний, чтобы получить достоверный ответ, насколько производительна каждая из названных видеокарт на тестах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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