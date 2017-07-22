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Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020

02 ноября 2020, 08:58




Опубликованы результаты шестого ежегодного фотоконкурса Siena International Photo Awards, который проводится среди профессиональных, любительских и студенческих фотографов со всего мира. Оценку проводят международные эксперты, в состав которых входят известные фотографы, редакторы и коллекционеры фотографий. Конкурс проводится в Италии, в городе Сиенна в рамках традиционного фестиваля.

В этом году на суд жюри были предоставлены самые разные работы - от потрясающих изображений огня и молний, подчеркивающих силу природы, до некоторых возвышенных взглядов на жизнь в условиях изоляции.

Конкурс впервые был проведен в 2015 году, и уже стал значимым явлением в культурной жизни мира.

«Несколько лет назад мы начали это приключение, чтобы объединить уникальный красивый и исторический город, такой как Сиена, с фотофестивалем и конкурсом: Siena International Photo Awards, - заявил основатель конкурса Лука Вентури. - За эти шесть лет наш проект из года в год становился долгожданным событием, получившим признание во всем мире».

Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020

2-е место, «Красота природы». «Эль Кордон Каулле II». Снимок сделан во время извержения вулкана Кордон Каулле в Чили.


Конкурс проводится в нескольких номинациях традиционной направленности: архитектура, природа, животные и спорт. Каждый год также предлагается одна разовая тематическая категория, которая характеризует именно этот год. В этом году ни у кого не вызвало удивления, что такой номинацией стала тема «Жизнь в условиях изоляции во время глобальной пандемии».

Гран-при в номинации «Фотограф года» получил опытный фотограф Грег Лекёр, сделавший снимок «Frozen Mobile Home» («Замерзший мобильный дом»). Этот красивый снимок, сделанный в Антарктиде, позволяет взглянуть на подводные места обитания, окружающие массивные айсберги. Семейство тюленей-крабоедов прячется среди массивных паковых льдов.

Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020

Гран-при. Грег Лекёр «Frozen Mobile Home» («Замерзший мобильный дом»).


Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020


Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020


Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020


Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020


Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020




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