Опубликованы результаты шестого ежегодного фотоконкурса Siena International Photo Awards, который проводится среди профессиональных, любительских и студенческих фотографов со всего мира. Оценку проводят международные эксперты, в состав которых входят известные фотографы, редакторы и коллекционеры фотографий. Конкурс проводится в Италии, в городе Сиенна в рамках традиционного фестиваля.
В этом году на суд жюри были предоставлены самые разные работы - от потрясающих изображений огня и молний, подчеркивающих силу природы, до некоторых возвышенных взглядов на жизнь в условиях изоляции.
Конкурс впервые был проведен в 2015 году, и уже стал значимым явлением в культурной жизни мира.
«Несколько лет назад мы начали это приключение, чтобы объединить уникальный красивый и исторический город, такой как Сиена, с фотофестивалем и конкурсом: Siena International Photo Awards, - заявил основатель конкурса Лука Вентури. - За эти шесть лет наш проект из года в год становился долгожданным событием, получившим признание во всем мире».
2-е место, «Красота природы». «Эль Кордон Каулле II». Снимок сделан во время извержения вулкана Кордон Каулле в Чили.
Конкурс проводится в нескольких номинациях традиционной направленности: архитектура, природа, животные и спорт. Каждый год также предлагается одна разовая тематическая категория, которая характеризует именно этот год. В этом году ни у кого не вызвало удивления, что такой номинацией стала тема «Жизнь в условиях изоляции во время глобальной пандемии».
Гран-при в номинации «Фотограф года» получил опытный фотограф Грег Лекёр, сделавший снимок «Frozen Mobile Home» («Замерзший мобильный дом»). Этот красивый снимок, сделанный в Антарктиде, позволяет взглянуть на подводные места обитания, окружающие массивные айсберги. Семейство тюленей-крабоедов прячется среди массивных паковых льдов.
Гран-при. Грег Лекёр «Frozen Mobile Home» («Замерзший мобильный дом»).
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