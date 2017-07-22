Издание Android Authority провело тесты зарядки аккумулятора одного из наиболее примечательных на сегодняшний день смартфонов - модели Xiaomi Mi 10 Ultra. Хотя производитель называет в его характеристиках поддержку быстрой зарядки на 120 Вт, фактически оказалось, что смартфон заряжается на значительно более низкой мощности - всего 80 Вт.
Смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra относится к числу пока немногих моделей, которые официально поддерживают быструю зарядку на 120 Вт. Это также один из немногих телефонов, который поддерживает режим Quick Charge 5, обеспечивающий быструю зарядку на мощности свыше 100 Вт.
Производитель смартфона Xiaomi поставляет Mi 10 Ultra вместе с зарядным устройством GaN на 120 Вт в коробке, благодаря чему удалось легко провести тесты. Большинство производителей добавляют в комплект поставки более медленное зарядное устройство, даже если устройство поддерживает более мощный режим, или вообще не вносят зарядное устройство в комплект поставки.
Тест, проведенный Android Authority, показал, что зарядка Mi 10 Ultra происходит медленнее, чем заявлено, но все же быстрее, чем у большинства других устройств на рынке.
При подключении зарядного устройства сначала потребление составляет 92,3 Вт мощности, затем оно падает до 86,4 Вт, этот режим сохраняется в течение большей части времени дальнейшей зарядки. Итоговая мощность, получаемая самим телефоном, составляет 80,1 Вт. В то же время, в целом, зарядка протекает очень быстро: полная зарядка занимает всего 21 минуту.
В качестве сравнения была проведена тестовая зарядка с помощью адаптера мощностью 18 Вт: время полной зарядки в этом случае составило 68 минут.
Отмечается, что максимальная температура при зарядке с мощностью 80 Вт составляет 43,8°C. Это выше температуры 40°C, которая принимается за идеальную, но ниже, чем пиковая температура, которой может достичь смартфон, если выполнять зарядку на фактической мощности 120 Вт.
Телефон был испытан также на зарядку при мощности 50 Вт. Для полной зарядки потребовалось 29 минут, а максимальная температура составила 39,1°C.
Важно отметить, что когда заряд батареи достигает уровня 70%, то мощность дальнейшей зарядки падает, что ведет к тому, что после полной зарядки сам аппарат практически холодный на ощупь.
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