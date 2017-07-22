Intel официально представила свои собственные дискретные графические процессоры Intel Iris Xe MAX, предназначенные для установки в настольные и мобильные системы. Акцент в их продвижении сделан на том, что благодаря единству платформы с вычислительными процессорами можно ожидать эффекта синергии при установке двух дискретных процессоров, отвечающих уже не раздельно, а совместно за поддержку вычислительных и графических операций. Intel видит свою нишу в этом направлении, рассчитывая на успех в продвижении своих графических технологий.
Технология Iris, хотя и имеет определенные успехи в развитии за последние несколько лет, все еще отстает от конкурентов по основным параметрам - NVIDIA или AMD - особенно в том, что касается настольных компьютеров. Аргумент Intel при продвижении собственной дискретной графики построен на близости к поддержке вычислительного процессора. Это означает, что Intel способна «выжать» из системы столько производительности, сколько фактически она способна предоставить как единая платформа на базе решений Intel.
Успеха в этом направлении планируется достичь за счет применения комбинации интерфейса PCIe Gen 4 и технологии Intel Deep Link. Именно технология Intel Deep Link предоставляет ту единую программную среду для установленных процессоров (CPU и GPU), которая позволяет добиться максимальной производительности.
В частности, дополнительные ресурсы мощности планируется получать за счет ускорения операций, связанных с использованием ИИ. В качестве примеров можно назвать прикладные задачи аддитивного ИИ для логического вывода и рендеринга, которые будут решать как дискретный графический процессор Iris Xe MAX, так и встроенный блок Iris Xe на процессоре Intel Core 11-го поколения.
Такой подход означает, что выбор в пользу применения дискретного графического процессора Intel для ноутбуков нацелен, в первую очередь, на тех пользователей, которые связаны с активным использованием приложений на основе ИИ, а не традиционной визуализации графики в реальном времени.
Как заявляет Intel, графические процессоры Intel Iris Xe MAX позволяют добиться существенно более высокой производительности в играх, по крайней мере, при их прогоне при высоком разрешений 1080p. Секрет роста - активное использование в этих играх функций Game Sharpening и Instant Game Tuning.
Важно отметить, что дискретная графика Intel Iris Xe MAX сильно связана с недавно анонсированными процессорами Intel 11-го поколения. Появляется возможность совместного использования их интегрированных возможностей поддержки графики в рамках архитектуры Xe-LP. Такие возможности уже доступны в Acer Swift 3, Asus Vivobook Flip TP470 и Dell Inspiron 15 7000 2-in-1.
Сейчас Intel планирует развивать совместную поддержку и на настольных системах. Ее новые решения должны появиться уже в первой половине 2021 года.
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