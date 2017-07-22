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Дискретный графический процессор Intel Iris Xe MAX для ноутбуков выпущен официально

02 ноября 2020, 15:54




Intel официально представила свои собственные дискретные графические процессоры Intel Iris Xe MAX, предназначенные для установки в настольные и мобильные системы. Акцент в их продвижении сделан на том, что благодаря единству платформы с вычислительными процессорами можно ожидать эффекта синергии при установке двух дискретных процессоров, отвечающих уже не раздельно, а совместно за поддержку вычислительных и графических операций. Intel видит свою нишу в этом направлении, рассчитывая на успех в продвижении своих графических технологий.

Технология Iris, хотя и имеет определенные успехи в развитии за последние несколько лет, все еще отстает от конкурентов по основным параметрам - NVIDIA или AMD - особенно в том, что касается настольных компьютеров. Аргумент Intel при продвижении собственной дискретной графики построен на близости к поддержке вычислительного процессора. Это означает, что Intel способна «выжать» из системы столько производительности, сколько фактически она способна предоставить как единая платформа на базе решений Intel.

Дискретный графический процессор Intel Iris Xe MAX для ноутбуков выпущен официально


Успеха в этом направлении планируется достичь за счет применения комбинации интерфейса PCIe Gen 4 и технологии Intel Deep Link. Именно технология Intel Deep Link предоставляет ту единую программную среду для установленных процессоров (CPU и GPU), которая позволяет добиться максимальной производительности.

В частности, дополнительные ресурсы мощности планируется получать за счет ускорения операций, связанных с использованием ИИ. В качестве примеров можно назвать прикладные задачи аддитивного ИИ для логического вывода и рендеринга, которые будут решать как дискретный графический процессор Iris Xe MAX, так и встроенный блок Iris Xe на процессоре Intel Core 11-го поколения.

Такой подход означает, что выбор в пользу применения дискретного графического процессора Intel для ноутбуков нацелен, в первую очередь, на тех пользователей, которые связаны с активным использованием приложений на основе ИИ, а не традиционной визуализации графики в реальном времени.

Как заявляет Intel, графические процессоры Intel Iris Xe MAX позволяют добиться существенно более высокой производительности в играх, по крайней мере, при их прогоне при высоком разрешений 1080p. Секрет роста - активное использование в этих играх функций Game Sharpening и Instant Game Tuning.

Важно отметить, что дискретная графика Intel Iris Xe MAX сильно связана с недавно анонсированными процессорами Intel 11-го поколения. Появляется возможность совместного использования их интегрированных возможностей поддержки графики в рамках архитектуры Xe-LP. Такие возможности уже доступны в Acer Swift 3, Asus Vivobook Flip TP470 и Dell Inspiron 15 7000 2-in-1.

Сейчас Intel планирует развивать совместную поддержку и на настольных системах. Ее новые решения должны появиться уже в первой половине 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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