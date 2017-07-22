Вторая волна пандемии уже заставила всех людей во всем мире выучить слова «социальная дистанция» или «физическое дистанцирование». Употребление этих слов стало довольно распространенным, пока медики пытаются сдерживать распространение вируса COVID-19. Было бы удивительно, если в эту историю не поспешила вмешаться Apple.
Большинство, наверное, подумали, что участие Apple вокруг дистанцирования является забавным казусом или ее рекламной акцией. Ведь несоблюдение дистанции отражает для многих факт невоспитанности или пренебрежения правами других. На самом деле все обстоит значительно серьезнее. Как ни странно, Apple решает вполне конкретную проблему, требующую технического решения.
Прежде всего, «расчет социальной дистанции» большинство делают на глазок, поэтому точный контроль - это дело техники, а не субъективного мнения. Но главная причина - это проблемы у людей с нарушением зрения, когда они физически не могут точно определить дистанцию.
Apple обещает решить проблему в своих топовых моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, готовясь добавить в пакет установки этих моделей новую функции контроля социальной дистанции - приложение ARKit People Occlusion. Это приложение использует возможности датчика LIDAR. С его помощью оно обнаруживает поблизости людей и сообщает пользователю, насколько близко или далеко они находятся.
Но если раньше интерес к такой функции могли проявлять только люди с ограниченными возможностями, то теперь она может оказаться полезной для всех. Теперь эта функция может помочь держать социальную дистанцию, а не только ориентироваться в пространстве.
Функция обнаружения людей уже доступна в бета-версии iOS 14.2. Поклонники Apple ожидают, что она выйдет в продакшн уже на следующей неделе.
Но почему она будет доступна только в дорогих моделях iPhone 12? Необходимо учесть, что для ее работы необходим датчик LIDAR, который доступен только в моделях класса «Pro».
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