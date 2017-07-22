РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Владельцы iPhone 12 Pro будут предупреждены о нарушениях социальной дистанции окружающими

02 ноября 2020, 17:18




Вторая волна пандемии уже заставила всех людей во всем мире выучить слова «социальная дистанция» или «физическое дистанцирование». Употребление этих слов стало довольно распространенным, пока медики пытаются сдерживать распространение вируса COVID-19. Было бы удивительно, если в эту историю не поспешила вмешаться Apple.

Большинство, наверное, подумали, что участие Apple вокруг дистанцирования является забавным казусом или ее рекламной акцией. Ведь несоблюдение дистанции отражает для многих факт невоспитанности или пренебрежения правами других. На самом деле все обстоит значительно серьезнее. Как ни странно, Apple решает вполне конкретную проблему, требующую технического решения.

Прежде всего, «расчет социальной дистанции» большинство делают на глазок, поэтому точный контроль - это дело техники, а не субъективного мнения. Но главная причина - это проблемы у людей с нарушением зрения, когда они физически не могут точно определить дистанцию.

Пользователи дорогих смартфонов iPhone 12 Pro будут предупреждены о нарушении социальной дистанции окружающими


Apple обещает решить проблему в своих топовых моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, готовясь добавить в пакет установки этих моделей новую функции контроля социальной дистанции - приложение ARKit People Occlusion. Это приложение использует возможности датчика LIDAR. С его помощью оно обнаруживает поблизости людей и сообщает пользователю, насколько близко или далеко они находятся.

Но если раньше интерес к такой функции могли проявлять только люди с ограниченными возможностями, то теперь она может оказаться полезной для всех. Теперь эта функция может помочь держать социальную дистанцию, а не только ориентироваться в пространстве.

Функция обнаружения людей уже доступна в бета-версии iOS 14.2. Поклонники Apple ожидают, что она выйдет в продакшн уже на следующей неделе.

Но почему она будет доступна только в дорогих моделях iPhone 12? Необходимо учесть, что для ее работы необходим датчик LIDAR, который доступен только в моделях класса «Pro».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Тест 120-Вт быстрой зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra выявили неожиданные секреты
  • Google Pixel 6 могут представить уже в марте 2021 года
  • Новый iPhone 13: первые слухи о флагмане следующего года
  • Oppo готовит смартфон с премиальным чипсетом Snapdragon 870
  • Слухи: iPhone 12 может предоставлять скрытую поддержку функции обратной зарядки

    • следующая новость
    Слухи о дальней перспективе развития графических процессоров Intel

    предыдущая новость
    Дискретный графический процессор Intel Iris Xe MAX для ноутбуков выпущен официально

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 ноября, 2020

    Выпущен полноценный компьютер Raspberry Pi 400 (4 Гбайт) в виде компактной клавиатуры

    Первые результаты публичных тестов скорости интернета через SpaceX Starlink соответствуют обещаниям Маска

    Запуск собственного завода Huawei по производству чипов в Шанхае не решает существующих проблем

    Слухи о дальней перспективе развития графических процессоров Intel

    Владельцы iPhone 12 Pro будут предупреждены о нарушениях социальной дистанции окружающими

    Дискретный графический процессор Intel Iris Xe MAX для ноутбуков выпущен официально

    Тест 120-Вт быстрой зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra выявили неожиданные секреты

    Названы победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2020

    1 ноября, 2020

    GeForce RTX 3080 существенно опередил AMD Radeon RX 6800XT на оценочном тесте производительности

    31 октября, 2020

    iFixit: Apple ограничила участие несертифицированных специалистов в ремонте iPhone 12

    Samsung ведет разработку чипсета среднего класса Exynos 981 для смартфонов Galaxy A

    Apple AirPods Pro трещат и теряют басы, усиливают шум с улиц взамен его подавления

    Слухи: Qualcomm Snapdragon 875 набрал в тестах AnTuTu 847 868 баллов

    Спикерфон Jabra Speak 750 позволяет оборудовать переговорную Microsoft Teams за считанные секунды

    Преимущества айфон 11

    30 октября, 2020

    Модуль памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme был разогнан до 5300 МГц

    Samsung запустил сервис SmartThings Find для поиска утерянных или забытых устройств Galaxy

    ICmasters препарировали процессор Apple A14 под микроскопом

    Microsoft подтвердила полную поддержку RDNA 2 для игровых консолей Xbox Series X и Series S

    Samsung занимает первое место на рынке смартфонов и второе место на рынке планшетов в мире

    ССЫЛКИ