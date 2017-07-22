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Слухи о дальней перспективе развития графических процессоров Intel

02 ноября 2020, 19:49




Анонимный Reddit-пользователь, который недавно уже прославился тем, что разместил у себя на странице в социальной сети полный набор характеристик графического процессора AMD Navi 21, обнаруженный им в листинге драйвера macOS, вышел с новой подборкой собранной им интересной информации, касающейся графических процессоров Intel следующего поколения, а также процессоров потребительского класса.

Процессор Intel DG3

Буквально вчера Intel анонсировала свой новый вычислительный блок DG1 для дискретной графики, в составе которого используется графический процессор Iris Xe MAX. Это дискретный графический процессорный модуль начального уровня, производительность которого сопоставима с видеокартой GeForce MX450, предназначенной для мультимедийного применения.

Ранее Intel уже сообщала о проводимой у себя в лабораториях разработке новой архитектуры Xe-HPG, ориентированной на геймеров. По слухам, первым графическим процессором, построенным на новой архитектуре, станет Intel DG2.

По поводу конфигурации Intel DG2 до сих пор ходят самые разнообразные слухи. Наиболее правдоподобными среди них эксперты называют его конфигурацию - как минимум, 384 вычислительных блока (Execution Units, EU). Но это будет всего лишь усеченная версия. Полная версия предполагает наличие 512 EU.

Intel уже подтвердила, что будет использовать для своих графических процессоров память уровня GDDR6. Согласно сделанным заявлениям, эта модель появится уже в будущем году, но конкретная дата пока не называлась.

В новой утечке уже упоминается ее преемник - процессор Intel DG3. По слухам, это будет графический процессор, относящийся к поколению Gen13.

Пока рано делать предположения, для каких именно прикладных областей будет предназначен этот графический процессор. Однако ни для кого не станет неожиданностью, если DG3 будет позиционироваться как основа для первой реальной дискретной видеокарты Intel для настольных ПК.

Слухи о будущих графических процессорах Intel в дальней перспективе


Процессор Intel Jupiter Sound

Серию Jupiter Sound (JPS) относят к числу графических процессоров поколения Gen13. Они должны прийти на смену процессорам серии Arctic Sound поколения Gen 11 - высокопроизводительных систем поддержки графики с быстродействием до ~70-80 TFLOPS. Эти продукты предназначены для использования в составе HPC-систем.

Стоит отметить, что графические решения на базе архитектуры Xe-HP уже были показаны Intel. Они предлагают создание конфигураций до четырех Tile-блоков, где количество исполняемых модулей будет доходить до 2048.

Слухи о будущих графических процессорах Intel в дальней перспективе


Процессор Intel Lunar Lake

Intel Lunar Lake - это еще одно кодовое обозначение, которое появилось недавно в утечках. Речь идет о графическом процессоре Lunar Lake (LNL) поколения Gen13, относящегося к тому же уровню, что и графические процессоры Jupiter Sound и DG3.

Ходят слухи, что Intel Lunar Lake станет преемником процессора на базе Meteor Lake - будущей микропроцессорной архитектуры, которая, вероятно, будет создаваться на базе 7-нм техпроцесса Intel и, возможно, с использованием 3D-стека Foveros. Запуск продуктов на базе Meteor Lake состоится в конце 2022 или в начале 2023 года. Meteor Lake, вероятно, будет использовать большие ядра Ocean Cove и маленькие ядра Gracemont.

Поскольку информация о Meteor Lake появилась только полгода назад, в апреле 2020, то ожидать появления процессора Intel Lunar Lake в ближайшем будущем точно не следует.

В то же время появление слухов о том, что он будет поддерживать сокет LGA1700, указывает, что поколение процессоров Lunar Lake, скорее всего, станет последним для этого сокета.

Слухи о будущих графических процессорах Intel в дальней перспективе




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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