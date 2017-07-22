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Запуск собственного завода Huawei по производству чипов в Шанхае не решает существующих проблем

02 ноября 2020, 21:10




Huawei планирует построить собственные производственные мощности для выпуска чипов. Они разместятся в Шанхае и не будет использовать американские технологии, что сделает компанию свободной от давления со стороны Министерства торговли США. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на агентство Bloomberg. Ровно год назад Минторговли США ввело запрет на поставку в Huawei любой продукции, использующей американские технологии или выпущенную с использованием американских технологий.

Известно, что до сих пор Huawei никогда не выпускала сама собственных чипов, хотя их проектирование велось внутри самой компании. Ее лучший чип Huawei Kirin 9000 разработан на базе 5 нм техпроцесса. Он используется для оснащения флагманских смартфонов серии Mate 40, складного телефона Mate X, а также применяется в базовых станциях 5G.

Huawei


Переход на выпуск собственных чипов на собственной фабрике в Шанхае нельзя назвать простым. Новая фабрика начнет с производства 45-нм чипов. Чтобы представить себе этот «откат», необходимо напомнить, что 45-нм техпроцесс был использован для производства чипа A4, который использовался в iPhone 4 2010 года выпуска.

К концу следующего года Huawei надеется освоить выпуск чипов для Интернета вещей, которые будут использовать 28-нм техпроцесс. К концу 2022 года компания планирует производить 20-нм чипы - они будут применяться для телекоммуникационного оборудования сетей 5G.

Очевидно, что при таких темпах роста переход на выпуск собственных чипов не решает проблем Huawei с получением новейших SoC для своих флагманских телефонов.

Поскольку Huawei никогда раньше не занималась производством микросхем, работы, которые будут вестись от лица Huawei по управлению производством, переданы в ведение Шанхайского научно-исследовательского центра. Это исследовательская компания принадлежит Правительству Шанхая.

То, что делает Huawei, создавая собственное литейное производство, не противоречит общим трендам развития Китая. В своем пятилетнем плане среди главных целей назван переход на повышение собственной самодостаточности при решении экономических вопросов. Это предусматривает постепенный отказ от использования ключевых технологий, правами на которые владеют зарубежные страны.

США рассматривают Huawei как компанию, представляющую угрозу для ее национальной безопасности из-за предполагаемых связей с Правительством Китая. В свое время США высказывали опасения, что телефоны и сетевое оборудование Huawei содержат бэкдоры, которые позволяют компании собирать информацию об американских потребителях и корпорациях и анализировать ее на территории Китая. Huawei неоднократно отрицало эти предположения как домыслы, а правительство США до сих пор не получило никаких доказательств своих предположений.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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