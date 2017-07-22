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Первые результаты публичных тестов скорости интернета через SpaceX Starlink соответствуют обещаниям Маска

02 ноября 2020, 22:25




28 октября стартовало закрытое бета-тестирование сервиса StarLink - глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет, развернутого компанией SpaceX для обеспечения его в местах, где до сих пор он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

На начальных стадиях бета-тестирования сервиса, которые проводили сотрудники компании SpaceX в сентябре 2020 года, была отработана сверхнизкая задержка сигнала и скорость загрузки более 100 Мбит/с - так об этом сообщила тогда сама компания. Были проведены первые тесты коммуникации с использованием лазера между двумя спутниками на орбите.

Первые публичные бета-тесты скорости интернета через SpaceX Starlink соответствуют обещаниям Маска


Теперь бета-тестирование проводят независимые клиенты, которые уже начали сообщать о своих впечатлениях, выкладывать снимки терминалов StarLink, предоставлять некоторую информацию, в том числе с тестами реальной скорости доступа в интернет.



Например, в социальной сети Reddit в канале Starlink появилась информация о тесте с трансляцией 1440p и 4K стрима при отсутствии буферизации. Сообщается, что оно прошло без проблем. Средняя скорость передачи данных составила 134 Мбит/с на загрузку и 15 Мбит/с на отправку. Автор твита также разместил результаты своего теста SpeedTest, который показал скорость загрузки 97 Мбит/с и отправки 19 Мбит/с.

Сообщается, что пинг составлял примерно 40 мс. Автор твита объяснил, что такая задержка не оказывала никакого существенного влияния ни на трансляцию, ни на последующее участие в игре Call of Duty Modern Warfare, где задержка составляла от 40 до 70 мс. По мнению автора твита, связь была «очень надежной и достаточно стабильной, чтобы легко играть».

Единственная проблема, с которой столкнулся пользователь, - это кратковременные редкие прерывания с небольшой задержкой. По его предположению, они были связаны с переключением трансляции сигнала с одного спутника на другой. Очевидно, что по мере увеличения группировки, такие задержки будут становиться все менее заметными.



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