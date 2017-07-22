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Выпущен полноценный компьютер Raspberry Pi 400 (4 Гбайт) в виде компактной клавиатуры

02 ноября 2020, 23:11




Британская компания Raspberry анонсировала выпуск нового одноплатного полноценного компьютера Raspberry Pi 400. Его главное отличие от предыдущих моделей состоит в том, что новый компьютер представляет собой не традиционный отдельный модуль размером с банковскую карту, а просто компактную клавиатуру, внутри которой уместился весь «компьютер».

Прототипом Raspberry Pi 400 послужил Raspberry Pi 4, оснащенный 4 Гбайтами оперативной памяти. Новая модель Raspberry Pi 400 стоит всего 70 долларов (5600 руб.).

полноценный компьютер Raspberry Pi 400


Помимо этого, есть также розничный комплект Raspberry Pi 400 Ready-to-Go Kit, который стоит 100 долларов (8000 руб.). В его состав вошли сам компьютер Raspberry Pi 400 в виде компактной клавиатуры, фирменная USB-мышь, официальный блок питания USB-C, SD-карта с предустановленной ОС Raspberry Pi, кабель micro HDMI-HDMI и официальное руководство Raspberry Pi для начинающих.

Raspberry Pi 400:построен на базе системной платы Broadcom BCM2711, оснащенной четырехъядерным 64-разрядным процессором Cortex-A72 (ARM v8) с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем ОЗУ составляет 4 Гбайт LPDDR4-3200.

Система поддерживает двухдиапазонный WiFi-доступ (2,4 ГГц и 5,0 ГГц) IEEE 802.11b/g/n/ac, беспроводной канал доступа Bluetooth 5.0, BLE, гигабитный Ethernet. Имеются два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0. Для подключения дисплея предоставляется 2 порта micro HDMI (поддерживает до 4Kp60). Имеется аппаратная поддержка видеокодирования: H.265 (декодирование 4Kp60); H.264 (декодирование 1080p60, кодирование 1080p30), графика OpenGL ES 3.0.

https://youtu.be/ZSvHJ97d8n8

Благодаря наличию горизонтального 40-контактного разъема GPIO, можно подключать дополнительные периферийные устройства. Имеется слот для карт MicroSD для загрузки операционной системы и хранения данных.

Компактная клавиатура оснащена 78 или 79 клавишами (в зависимости от регионального варианта). Максимальные размеры компьютера-клавиатуры - 286х122х23 мм.

Этот новый Raspberry Pi 400 теперь доступен для заказа в США, Великобритании и Франции.



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