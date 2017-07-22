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LG Display будет поставлять mini-LED панели для планшетов iPad Pro нового поколения

03 ноября 2020, 09:57




LG Display будет поставлять Apple панели mini-LED для оснащения будущих моделей планшетов iPad Pro нового поколения. Это следует из данных отчета, который недавно опубликовал американский производитель. Развитию рынка mini-LED панелей будут способствовать также планы Samsung Electronics, которая собирается перейти на выпуск телевизоров на этой технологии в 2021 году.

Интерес к mini-LED объясняется, прежде всего, тем, что эта технология является естественным развитием существующей технологии LED. Технология mini-LED позволяет реализовать на новом уровне поддержку локального затемнения и обеспечивает значительно более высокую яркость подсветки, очень широкий цветовой охват и глубокий черный цвет, практически не уступающий фавориту в этой области - OLED. Это однозначно подталкивает интерес производителей новых панелей, а также тех, кто будет внедрять их в массовых продуктах.

LG Display будет поставлять mini-LED панели для планшетов iPad Pro нового поколения


По имеющимся сведениям, будущие планшеты iPad Pro станут первыми продуктами Apple, где компания начнет массового применять новые mini-LED панели. Если все пойдет по плану, и рынок отреагирует соответствующим всплеском продаж, то Apple готова затем распространить применение новой дисплейной технологии и к другим продуктам, включая MacBook и iMac.

iPad Pro


Со слов инсайдеров отрасли, mini-LED экраны в планшетах и телевизорах станут популярными в 2021 году. Однако среди компьютерных мониторов их применение по-прежнему будет оставаться незначительным (менее 1%). Сдерживающим фактором станет высокая стоимость изготовления mini-LED панелей, которая не позволит производителям компьютерных мониторов массово перейти на внедрение этой технологии в своем сегменте. Ожидается, что технология mini-LED может появиться в ближайшем будущем только в сегменте продуктов High End, но их доля будет крайне незначительной.

По мнению Виктора Чиена, представителя Acer, в будущем mini-LED панели станут основным направлением для дисплеев с большой диагональю, начиная от 27 дюймов. В настоящее время на их долю приходится всего 10-15% рынка дисплеев. По его оценкам, цена панелей, построенных на mini-LED технологии, выше в несколько раз, чем у обычных LED моделей. Этот фактор будет определяющим для развития рынка.

В то же время ожидается, что mini-LED может найти широкое применение в игровых мониторах. Прогнозируется, что по результатам 2020 года продажи игровых мониторов могут показать рост до 50%. Это может способствовать более быстрому проникновению mini-LED на рынок мониторов.



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