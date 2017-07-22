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Цены на микросхемы флэш-памяти DRAM и NAND резко упали

03 ноября 2020, 15:27




Согласно отчету южнокорейского агентства TheElec, цены на микросхемы флэш-памяти DRAM и NAND в октябре существенно упали. Падение составило почти 9%. Его причину связывают с санкциями США против Huawei, которые вступили в силу в середине сентября.

Данные по ценам производителей модулей памяти были собраны исследовательской компанией DRAMeXchange, причем в список попали цены на модули DRAM-памяти PC DDR4 (8 Гбайт) и флэш-памяти NAND (128 Гбайт).

Цены на микросхемы памяти DRAM и NAND Flash резко упали в октябре


Фактически падение цен с августа по сентябрь для модулей памяти типа DRAM составило около 8,9%.

Цены на микросхемы памяти DRAM и NAND Flash резко упали в октябре


Аналогичная картина наблюдается на рынке чипов памяти USB MLC, где падение составило 3,45%.

Цены на микросхемы памяти DRAM и NAND Flash резко упали в октябре


В отчете отмечается, что темпы падения возросли по сравнению с июлем.

В то же время отмечается, что при оценке текущего падения цен на память необходимо учитывать резкий рост цен, который был зафиксирован в начале 2020 года из-за возникновения неопределенной ситуации вокруг COVID-19.

Как бы ни оценивать итоговую ситуация, которая возникла к настоящему времени, но в отчете говорится, что средняя цена продажи модулей памяти PC DRAM продолжает снижаться до сих пор, и это снижение продолжится и в четвертом квартале 2020 года.

Более того, делается оценка, что падение может достигнуть уровня 10%, поскольку неизбежна ситуация с переизбытком уже поставленных на рынок партий памяти, потому что многие события в этом году не были учтены в прогнозах заранее.

Причины, по которым цены не упали еще больше в третьем квартале, связывают с большим накоплением запасов модулей памяти, которые сделала Huawei после введения запрета со стороны США. В то же время, по ожиданиям южнокорейской Samsung, четвертый квартал будет характеризоваться вялым спросом на серверные чипы, поскольку спрос снижается, а конкуренция растет.

Многие оценивают состояние как катастрофическое. Но прежде чем делать вывод о наступившей катастрофе, эксперты предлагают набраться терпения, считая, что рынок памяти, вероятно, сумеет восстановиться в следующем году.

Эксперты не называют точных сроков ожидаемого восстановления, хотя в прогнозах можно углядеть, что это должно произойти до окончания первой половины 2021 года.

Аналогичной точки зрения придерживается Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) - там был сделан прогноз, что в 2021 году расходы на производство полупроводников вырастут на 18%.



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