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Walmart отказывается от роботизации в своих магазинах и возвращает людей взамен роботов

03 ноября 2020, 16:44




Американская компания Walmart, управляющая крупнейшей в мире сетью магазинов оптовой и розничной торговли, опубликовала отчет, в котором сообщается об отказе использования роботов для выполнения определенных логистических и прикладных функций в магазинах сети. Сообщается, что компания завершает этап примитивной роботизации и возвращается обратно на найм людей для выполнения тех функций, которые ранее были отданы роботам. Предпочтение вновь будет отдаваться людям взамен установки роботов.

В частности, речь идет об использовании роботов для отслеживания инвентаря на полках магазинов. Благодаря внедрению роботизации на этих участках, компания устранила человеческий фактор при поиске и контроле остатков товаров на полках и складе. В ходе проекта роботизации компания внедрила около 500 роботов для выполнения этих работ. В результате полученной практики преимущественного использования роботов выяснилось, что человек способен поддерживать порядок при заполнении полок лучше, чем это делает робот.

Утечка: Walmart отказывает от роботизации в своих магазинах и возвращает людей взамен роботов


Ранее Walmart активно рассказывал о проводимых работах по автоматизации. С некоторыми достижениями в области роботизации можно было встретиться в магазинах по всей территории США.

Например, в большинстве магазинов сети Wallmart появилась большая белая башня, которая отыскивала нужного покупателя. Он мог отсканировать код, отправленный по электронной почте, благодаря чему автоматически открывался шкафчик, и покупатель мог достать из него свой онлайн-заказ.

Утечка: Walmart отказывает от роботизации в своих магазинах и возвращает людей взамен роботов


В некоторых магазинах появились также роботизированные сканирующие полки. Логистика их обслуживания предусматривала медленное перемещение робота по проходам магазина. Роботы осуществляли инвентаризацию товаров, находящихся на полках. Это позволяло быстро принимать решения о тех товарах, которые заканчивались на полках.

Однако в этом году произошли существенные изменения в торговле. Оказалось, что покупатели стали часто сталкиваться со случаями, когда наблюдался высокий спрос на продукты, и полки опустошались быстрей, чем сотрудники успевали выяснить, что определенные товары закончились и надо вынести новые товары, чтобы полнить запасы на полках.

Согласно новому отчету Wall Street Journal, Walmart нашел более эффективный способ поддерживать эти полки заполненными. Согласно новому регламенту, теперь не используются роботы.

Более того, согласно данным из осведомленного источника, Walmart прекратила контракт с робототехнической компанией Bossa Nova Robotics, которая занималась внедрением и обслуживанием роботов для сканирования полок. Теперь в тех местах, где до сих пор работали роботы, снова будут работать люди.

Это не означает, что Walmart завершил внедрение новых технологий для улучшения логистики и качества работы своих магазинов. У компании появился, например, «умный» магазин, работающий на базе искусственного интеллекта - он открыт в Нью-Йорке. Но Wallmart серьезно пересматривает стратегию роботизации и не планирует больше внедрять роботов на тех участках, где можно использовать человека, . Как показала практика, еловек справляется с такой работой лучше и адаптивней, чем роботы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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